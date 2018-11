Am Montag, den 24. Dezember 2018 gibt's wieder Geschenke. Auch in diesem Jahr hat der Weihnachtsmann tolle Preise im Sack. In Türchen Nummer 7 v

erlost

die Aktion Mensch sieben Glücks-Lose im Gesamtwert von 1092 Euro.

Spielen Sie online mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Tipp: Ein Blick in den Artikel

" hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage:

Spielen Sie mit, und gewinnen Sie jetzt eines von sieben Glücks-Losen der Aktion Mensch. Damit haben Sie sechs Monate lang jede Woche die Chance auf bis zu zwei Millionen Euro.

Treffsicher ins Glück: Gewinnen Sie ein Glücks-Los der Aktion Mensch im Wert von 156 Euro.

"Das WIR gewinnt": Die Aktion Mensch schüttet tolle Gewinne aus. Gleichzeitig fördert sie jeden Monat bis zu 1000 soziale Projekte für Menschen mit Behinderung, Kinder und Jugendliche. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat die Aktion Mensch rund vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Außerdem setzt sie sich für Inklusion ein. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch – mit oder ohne Behinderung – überall dabei sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel und in der Freizeit. So macht die Aktion Mensch die Gesellschaft barrierefreier und bunter. Das gelingt dank der rund vier Millionen Menschen, die regelmäßig bei der Aktion Mensch-Lotterie mitspielen und sich selbst die Chance auf das große Glück sichern.

