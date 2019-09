Die neuen Typklassen für 2020 sind da: Für jeden vierten Autofahrer ändert sich die Einstufung. Im schlechten Fall steigt dadurch der Beitrag erheblich an.

Typklassen 2020 in der Kfz-Versicherung — 17.09.2019

D ie neuen Typklassen der Typklasse bestehen. Einmal jährlich gibt der Typklassen heraus. Sie geben den Versicherern eine Einschätzung über das Schadensrisiko eines Autos. Daran orientieren sich auch die Beiträge: Je höher die Typklasse , desto höher die Versicherungsprämie. In der Neueinstufung 2020 profitieren nur 4,6 Millionen Autofahrer von einer Verbesserung, rund 6,5 Millionen Autofahrer sind von einer Verschlechterung betroffen und müssen sich dementsprechend auf steigende Beiträge einstellen – das entspricht rund jedem sechsten Auto in Deutschland. ie neuender Kfz-Versicherung für das Jahr 2020 stehen fest. Für rund elf Millionen Autofahrer kommt es zu einer Veränderung. Ihre Autos werden entweder besser oder schlechter eingestuft. Für die übrigen 29,7 Millionen bleibt diebestehen. Einmal jährlich gibt der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) dieheraus. Sie geben den Versicherern eine Einschätzung über das Schadensrisiko eines Autos. Daran orientieren sich auch die Beiträge:In der Neueinstufung 2020 profitieren nur 4,6 Millionen Autofahrer von einer Verbesserung, rund 6,5 Millionen Autofahrer sind von einer Verschlechterung betroffen und müssen sich dementsprechend auf steigende Beiträge einstellen – das entspricht rund jedem sechsten Auto in Deutschland.

Typklassen 2020: Wenige Ausreißer mit großen Veränderungen

Typklassen verbessern oder verschlechtern, gibt es laut GDV nur wenige. So verbessern sich zum Beispiel der Typklasse erfahren möchte, kann sie online über die Kfz-Versicherungsvergleich Ein Service von Versicherung vergleichen und bis zu 850 Euro sparen! Die meisten Modelle werden nur um eine Stufe herauf- oder herabgesetzt. Ausreißer, die sich um mehrereverbessern oder verschlechtern, gibt es laut GDV nur wenige. So verbessern sich zum Beispiel der VW T-Roc (1.5 TSI) und der Kia Stonic (1.2) um jeweils vier Klassen in der Haftpflichtversicherung. Drei Klassen schlechter wird hier wiederum der Honda Jazz Hybrid (1.4, 2011-2015). Der Skoda Octavia (1.2 TSI, Typ 5E) wird um zwei Klassen in der Haftpflicht hochgestuft. Wer für sein eigenes Auto dieerfahren möchte, kann sie online über die Typklassenabfrage des GDV herausfinden.

Stark motorisierte Autos allgemein teurer

neben der Unfallstatistik ist für die Typklasseneinstufung der Kasko-Versicherungen auch der Fahrzeugwert ausschlaggebend. So sind günstige Kleinwagen in der Regel vergleichsweise niedrig eingestuft, während hochpreisige SUVs einevergleichsweise hohe Typklassen besitzen. Im Schnitt müssen die Besitzer von hochmotorisierten Oberklasse-Modellen und SUVs tiefer in die Tasche greifen, als Besitzer von Kleinwagen. Denn. So sind günstige Kleinwagen in der Regel vergleichsweise niedrig eingestuft, während hochpreisige SUVs einevergleichsweise hohe Typklassen besitzen.

BMW X6: 1099 Euro mehr wegen Umstufung

Veränderungen der Typklassen -Einstufung um mehrere Klassen können zu einer erheblichen Erhöhung oder auch Senkung des Versicherungsbeitrags führen – besonders dann, wenn sie die Kaskoversicherung betreffen.

Die ohnehin hohe Typklasse des X6 steigt nochmal an. Die Beiträge dürften sich stark verteuern. Der Versicherungsbeitrag für den X6 steigt im kommenden Jahr um 1099,28 Euro (49 Prozent) an. Ausgegangen wurde dabei von einem 45 Jahre alten Fahrer im Kreis Rhön-Grabfeld (Regionalklasse eine Stufe schlechter) (SF 5, 15.000 km, Vollkasko) beim Versicherer WG. Deutlich günstiger wird es für denselben Fahrer mit einem Suzuki Swift 1.2 in Braunschweig (Regionalklasse eine Stufe besser): Er zahlt 295,82 Euro (29 Prozent) weniger. Modell Typklassen-Veränderung Beitrag 2019 Beitrag 2020 Unterschied VW T-Roc 1.5 TSI HP -4; VK -4; TK -2 714,92 Euro 471,27 - 243,65 Euro Suzuki Swift 1.2 HP -2; VK -4; TK 0 1024,58 Euro 728,76 Euro - 295,82 Euro Skoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4 HP -4; VK -3; TK 0 829,22 Euro 585,57 Euro - 243,65 Euro *Alleinfahrer 45 Jahre, Vollkasko-Tarif, 15.000 km, SF 5, Braunschweig (VK eine Regionalkl. besser) Opel Corsa D 1.4 HP 0; VK +3; TK 0 579,21 Euro 684,62 Euro + 105,41 Euro Mazda CX-5 2.0 AWD HP 0; VK +2; TK +2 1.241,34 Euro 1.673,76 + 432,42 Euro BMW X6 M50 3.0d HP +1; VK +2; TK +1 2.249,51 Euro 3.348,79 Euro + 1.099,28 Euro *Alleinfahrer 45 Jahre, Vollkasko-Tarif, 15.000 km, SF 5, Rhön-Grabfeld (VK eine Regionalkl. schlechter) Opel Astra K+ 1.4 HP +4; VK 0; TK -1 309,52 Euro 419,19 Euro + 109,67 Euro *Alleinfahrer 45 Jahre, Vollkasko-Tarif, 15.000 km, SF 5, Schweinfurt (HP zwei Regionalkl. schlechter) Das Vergleichsportal Verivox hat berechnet, für welche Modelle sich Veränderung besonders günstig und besonders teuer auf den Beitrag auswirkt. Ein besonders starker Ausreißer ist hier der BMX X6 M50 3.0d. Seine ohnehin hohe Typklassen-Einstufung verschlechtert sich in der Haftpflicht und Vollkasko um jeweils eine, in der Teilkasko sogar um zwei Klassen.. Ausgegangen wurde dabei von einem 45 Jahre alten Fahrer im Kreis Rhön-Grabfeld (Regionalklasse eine Stufe schlechter) (SF 5, 15.000 km, Vollkasko) beim Versicherer WG. Deutlich günstiger wird es für denselben Fahrer mit einem Suzuki Swift 1.2 in Braunschweig (Regionalklasse eine Stufe besser): Er zahlt 295,82 Euro (29 Prozent) weniger.

So geht die Typklassen-Einstufung

Video: Kfz-Versicherung Typenklassen Was ist eigentlich die Typklasse? Zur Videoseite Wenig Schäden und geringe Reparaturkosten führen zu niedrigen Typklassen , viele Schäden und hohe Versicherungsleistungen resultieren in höhere Typklassen . Die Auswertung erfolgt jeweils getrennt für Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko. Bei der Haftpflicht gibt es insgesamt 16 Typklassen (10 bis 25), bei der Vollkaskoversicherung 25 (10 bis 34) und bei der Teilkasko 24 (10 bis 33). In der Haftpflicht gilt die günstigste Typklasse 10 praktisch nur für Oldtimer – sie werden nur noch wenig gefahren und die Halter hüten ihre Schätzchen durch besonders vorsichtige Fahrweise. Dagegen zeichnen sich beliebte Einsteigermodelle oft durch hohe Typklassen aus, da Für das neue Typklassenverzeichnis haben die Statistiker des GDV von rund 30.000 Fahrzeugmodellen die Unfall- und Schadensbilanz der vergangenen drei Jahre (2016 bis 2018) ausgewertet. Anschließend wurden sämtliche Modelle entsprechend ihrer Bilanz eingestuft:. Die Auswertung erfolgt jeweils getrennt für Haftpflicht, Vollkasko und Teilkasko. Bei der Haftpflicht gibt es insgesamt 16(10 bis 25), bei der Vollkaskoversicherung 25 (10 bis 34) und bei der Teilkasko 24 (10 bis 33). In der Haftpflicht gilt die günstigste Typklasse 10 praktisch nur für Oldtimer – sie werden nur noch wenig gefahren und die Halter hüten ihre Schätzchen durch besonders vorsichtige Fahrweise. Dagegen zeichnen sich beliebte Einsteigermodelle oft durch hoheaus, da Fahranfänger häufig Blechschäden verursachen.

neuen Typklassen können bei neuen Verträgen ab sofort zum Einsatz kommen – bei laufenden Verträgen werden die Änderungen in der Regel erst zum Jahreswechsel wirksam. Wichtig für Versicherte: Erhöht sich beim laufenden Vertrag der Beitrag aufgrund einer Umstufung bei den Typklassen , hat der Versicherungsnehmer das Recht auf eine Die– bei laufenden Verträgen werden die Änderungen in der Regel erst zum Jahreswechsel wirksam. Wichtig für Versicherte: Erhöht sich beim laufenden Vertrag der Beitrag aufgrund einer Umstufung bei den, hat der Versicherungsnehmer das Recht auf eine außerordentliche Kündigung

Tipp: Regelmäßig Versicherungstarife vergleichen