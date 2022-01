15/17

Der ACA 690 ist ein großes Auto, doch sein Renault-Chassis beweist, dass es damit in keiner Lebenslage Probleme hat. Schon in der Basisversion mit 145 PS macht der 2,3 Liter große Twin-Turbo-Diesel ordentlich Druck und spricht in allen Lebenslagen feinfühlig und elastisch an. Die zweite lieferbare Ausbaustufe mit 165 PS kostet moderate 1790 Euro mehr und sichert ein Extra-Plus an Agilität.