Ahorn Canada TU Plus: Wohnmobil-Test

E infach so zu sein wie alle anderen mag manches ermöglichen. Profil allerdings entsteht selten dabei. Wer dagegen alles anders löst als die Etablierten, verschreckt oft seine Kunden. Und endet in einer Sackgasse. Ahorn Camp hat zwischen diesen Polen seinen eigenen Weg abgesteckt. In den Markt war die Marke aus dem pfälzischen Speyer mit Discounter-Mobilen eingestiegen, mit klarem Fokus auf niedrige Preisen. Der zweite Schritt galt der Qualität, die Firmenchef Alexander Reichmann bewusst nach oben schraubte. Günstig wollte er bleiben, sagt er, nur nicht länger der Günstigste: "Wir setzen heute auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis." Unverwechselbar sind die Renault Master als Basis, zum anderen tragen die Außenwände einen hellen Creme-Ton. Ziemlich clever, weil so jeder sofort einen Ahorn als solchen erkennt – auch den TU Plus aus der erfolgreichen Canada-Baureihe.

Zwei Hubbetten schaffen im Ahorn Canada TU Plus viel Wohnraum

Viel Raum bietet der Grundriss im Heck. Eine Tür gibt es nicht. ©Magali Hauser / AUTO BILD Das ist er: Sein eigentlicher Kniff erschließt sich erst im Inneren. Mit einer großen Rundsitzgruppe im Heck bietet er einen ungewöhnlichen Grundriss. Trotz einer Außenlänge knapp unter sieben Metern finden an den beiden Tischen bis zu zehn Personen ausreichend Platz. Der Trick dabei: Ahorn Camp verbaut in der Plus-Edition zwei Hubbetten. Beide sind elektrisch angetrieben und stufen- los in der Höhe justierbar. Eines fährt im Heck samt Oberschränken herunter, ein zweites (ebenfalls 2,00 x 1,20 Meter groß) surrt auf Wunsch über der vorderen Sitzgruppe herab. Technische Daten Motorisierung Renault Master dCi 145 Leistung 107 kW (145 PS) bei 3500/min Hubraum 2298 cm3 Drehmoment 360 Nm bei 1500–2500/min Höchstgeschwindigkeit 152 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang/Vorderrad Tankinhalt/Kraftstoffsorte 80 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6970/2340/2960 mm Radstand/Bereifung 4332 mm/225/65 R 16 Ges. Gew./Leergew./Zuladung 3500/3040/460 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2500/750 kg Material Wand/Dach/Boden GFK/GFK/GFK Bett Dinette (Umbau) L x B 2200 x 730 mm Hubbett Mitte L x B 2000 x 1215 mm Hubbett Heck L x B 2000 x 1215 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 97/35 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 12 V/xx Ah Frisch-/Abwassertank 85 l/120 l Gasvorrat/Heizung 2 x 11 kg/Truma Combi C4 Grundpreis 47.300 Euro Testwagenpreis 56.869 Euro

Das Interieur wurde sorgfältig überarbeitet