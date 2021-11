Entwickelt wurde der Kindersitz von Cybex nach der UN R129/03 Norm. Der i-Size-Sitz ist ab einer Körpergröße von 76 Zentimetern geeignet und wächst bis zu einer Größe von 115 Zentimetern und einem Gewicht von maximal 21 Kilogramm mit. Der Cybex Anoris kann also für Kinder ab dem ersten Geburtstag an bis zum Alter von sechs Jahren verwendet werden. Damit bietet er sich als Folgesitz nach der Babyschale an.