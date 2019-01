Vom 31. März bis zum 3. April reisen Sie mit uns nach Palm Springs, wo Sie auf der sonst nur für Mitglieder zugänglichen Rennstrecke "The Thermal Club" hautnah erfahren können, was die F-Modelle, F-Sport-Versionen und der brandneue RC F zu bieten haben. Produktspezialisten stehen Ihnen Rede und Antwort, und Fahrinstruktoren geben Ihnen Tipps für den richtigen Umgang mit den Sportgeräten. Nach dem Mittagsessen im Thermal Club verlassen Sie die Rennstrecke Richtung Wüste. Auf den malerischen Straßen rund um den Mount San Jacinto können Sie den RC F mit seinem 464 PS starken Fünfliter-V8-Motor und seine F-Brüder dann noch einmal genau unter die Lupe nehmen.

Traumhafter Ausblick vom The Ritz-Carlton. Machen Sie jetzt mit und werden Sie Lexus-Tester!

Genießen Sie während des gesamten Aufenthalts den Luxus des Hotels The Ritz-Carlton Palm Springs, und lernen Sie den Lexus-Chef beim gemeinsamen Abendessen persönlich kennen. The Ritz-Carlton, Rancho Mirage, ist eines der landschaftlich schönsten Luxushotels in Palm Springs, gelegen auf einem 200m hohen Plateau. Also, worauf warten Sie noch: Verraten Sie uns, was Sie zum perfekten Lexus-Tester macht!