AUTO BILD hat den DAB+-Adapter Albrecht DR 56 C getestet. Im Vergleichstest von acht Produkten wurde das Gerät Testsieger mit der Note "sehr gut". Alle Infos!

Albrecht DR 56 C: Test — 18.03.2021

D er Albrecht DR 56 C ist der Nachfolger des DR 56+, dem Testsieger des DAB+-Adapter-Tests 2018. Im Gegensatz zum Vorgänger wurde die überarbeitete Version mit einem Vollbild-Farbdisplay aufgewertet. Auch in diesem Test schafft es der DAB+-Tuner von Albrecht den Testsieg mit der Note "sehr gut" und 95 von 105 Punkten zu erlangen. Alle Infos und Ergebnisse des DAB+-Adapter-Tests finden Sie hier

ALBRECHT Albrecht DR 56 C AUTO BILD-Testnote 1 20 Favoriten-Plätze

2,4" TFT Farbdisplay

Senderverfolgung

BT-Freisprechen 78,99 Zum Angebot Preisvergleich

Albrecht DR 56 C im DAB+-Adapter-Test

Funktionen: Der DAB+-Adapter von Albrecht bietet alles, was man sich von den Nachrüst-Lösungen wünscht: DAB+-Empfang, der über einen FM-Transmitter oder Klinker-Stecker übertragen wird, sowie die Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone . Der Adapter verfügt ebenfalls über eine Freisprech-Funktion. Dadurch lässt sich über das Gerät ein Anruf annehmen und telefonieren, ohne das Handy in der Hand zu halten. Abzüge gibt es nur für die fehlende Verkehrsmeldungs-Funktion.

Bewertung "Funktionen": 19 von 25 Punkten

Sicherheit/Bedienung: Insgesamt ist die Bedienung des Albrecht DR 56 C einfach und intuitiv – einfach auspacken und loslegen. Nur wenige Funktionen muss man einmal lernen – zum Beispiel das Dimmen des Displays durch langes Drücken auf die Anruf-Taste. Noch schöner wäre hier natürlich eine automatische Dimmung, aber das bieten die allerwenigsten DAB+-Adapter und ist Gemecker auf sehr hohem Niveau. Auch wer mit DAB+-Adaptern noch keine Erfahrung hat, kommt mit dem Gerät schnell klar und sonst hilft die ausführliche Bedienungsanleitung. Für das Speichern von Sendern stehen 20 Plätze bereit, dabei klappt das Einspeichern der Favoriten ebenfalls ganz intuitiv. Auch beim Einbau gibt es keine bösen Überraschungen. Toll: Der Adapter stellt automatisch die Signal-Ausgabe um, wenn ein Aux-Kabel eingesteckt wird – hier muss sich niemand durch irgendwelche Menüs klicken.

Bewertung "Sicherheit": 9 von 10 Punkten

Bewertung "Bedienung": 35 von 35 Punkten

Qualität: Besonders positiv ist das klare Vollbild-Display hervorzuheben, das beim Durchklicken verschiedene Informationen und das Sender-Logo anzeigt. Auch in Sachen Klang macht das DR 56 C einen guten Job – egal ob die Übertragung per FM-Transmitter oder Klinkerstecker erfolgt. Störgeräusche oder Rauschen gibt es nicht. Beim Freisprechen gehört das Gerät zu den Besten im Vergleich: Der Anrufer klingt zwar etwas leise und dumpf, aber es gibt keine Störgeräusche oder andere Nebeneffekte (z.B. Hall, große Verzögerung), wie bei vielen anderen Geräten.

Bewertung "Qualität": 32 von 35 Punkten

Fazit und Fakten zum Albrecht DR 56 C



Gesamtwertung: 95 von 105 Punkten (sehr gut) Volle Punktzahl in Sachen Bedienung! Und auch sonst kann der Albrecht DR 56 C auf ganzer Linie überzeugen. Abzüge gibt es nur für minimale Schwächen wie zum Beispiel die fehlende Verkehrsmeldungs-Funktion. Das kann man bei der insgesamt sehr guten Leistung aber gut verkraften.

Preis: 78,99 Euro

Senderverfolgung: Ja

Verkehrsmeldungen: Nein

BT-Freisprechen: Ja

Display: 2,4" TFT Farbdisplay (6 Zeilen)

Anschlüsse: Aux-In, Aux-Out, SD-Slot, USB-Ladepunkt im Kfz-Stecker

Favoriten: 20 Plätze