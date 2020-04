Als Basis für den Totem GTe dient das, und zwar in der relativ häufig gebauten und verhältnismäßig. Wie Alfaholics, nehmen auch die Italiener den Klassiker. Nur, ein Großteil wird durchersetzt. Vor allem aber wird die Karosse mit einerverheiratet. Dazu kommen neuewie zum Beispiel ein, damit das Chassis derauch standhalten kann. Der Tragen auch diean der Vorderachse Rechnung, hinten kommen Verbundlenker zum Einsatz. Serie sind, einoder sogarsoll es gegen Aufpreis geben.

Die Power kommt von einem, der bis zubereitstellt. Damit soll der GTebeschleunigen. Der dafür nötige Strom lagert in einerschweren. Bei normaler Fahrt sollendrin sein, wie schnell der Akku geladen werden kann, ist noch nicht bekannt. Und auch den Preis verrät Totem noch nicht. Den gibt es wahrscheinlich erst zur offiziellen Premiere: Die sollte eigentlich beim inzwischen verschobenen Festival of Speed in Goodwood gefeiert, ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.