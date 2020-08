Eitle Zeitgenossen, die aufstehen, sollten sich tatsächlich für denentscheiden. Denn beimmuss man schon genauer hinschauen, um dieverkaufte zweite Generation von der ersten zu unterscheiden. Deshalb wirkt der(kam Anfang 2017). Dazu kommt: Er ist auf deutschen Straßen auch, denn der Evoque verkauft sich ziemlich gut. Dassackt der Alfa wie zu erwarten ein. Mehr Platz vorn, hinten und auch im Kofferraum. Das Ganze schlägt sich auch imnieder, der Evoque fühlt sich innen so groß an, wie er außen eben auch ist – ziemlich kompakt. Bei derhaben wir einen Gleichstand ausgemacht. Das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass die Italiener denhier mittlerweile das Wasser reichen können.

Auf der Höhe der Zeit: Der Evoque bietet fast alles an Technik, was man heute im Auto so haben kann.

Hat der Stelvio allerdings auch seinem fastzu verdanken. Darin enthalten neben vielen anderen Goodies: mit. Die akkuraten Nähte können sich sehen lassen. Beschwerden gibt es dafür über den(Blu Anodizzato) und die teils großzügigen Spaltmaße. Hier hat der Range die Nase vorn, wie auch in Sachen Technik. Ein Beispiel sind die Scheinwerfer . Derleuchtet stets mitdie Straßen aus, auf Wunsch gibt es sogar(2047 Euro). Beim Stelvio gibt es nur Bi-Xenon – Technik aus den 90ern. Diedes Evoque zeigen sich nicht nur am Gag mit den ausfahrbaren Türgriffen, sondern auch an, pfiffigen Extras wie dem Kamerabild im Rückspiegel oderwie dem Haubenairbag und den Warnanzeigen in den Türgriffen, die mit demverbunden sind und Insassen beim Aussteigen vor von hinten nahenden Autos warnen.