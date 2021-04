Sinn der MPU: Autofahrer sollen nach einem Verkehrsdelikt, zum Beispiel Drogen- oder Alkoholmissbrauch, nachweisen, dass siemehr darstellen – indem sie darlegen, dass sie ihrhaben und ihr. Daher spielt es eine Rolle, wie regelmäßig jemand Drogen konsumiert: Wer nur einmal zu tief ins Glas schaute, muss nicht unbedingt zur MPU, so lange es ein Ausrutscher war. Er zahlt eine Geldbuße und erhält die Fahrerlaubnis nach einer Sperrfrist zurück. Oder handelt es sich bei dem Verkehrssünder um einen? Dann geht von ihm eine so hohe Gefahr aus, dass dem Verkehrssünder die Fahrerlaubnis nicht ohne Weiteres zurückgegeben werden darf. Ein wichtiges Indiz für regelmäßigen Alkoholkonsum sind sogenannte

Bei dem Alkoholfahrer aus Kassel mit 1,3 Promille im Blut beobachtete die Polizei keine Ausfallerscheinungen. Für das Bundesverwaltungsgericht ein Hinweis darauf, dass er das Trinken gewohnt war. Zuvor wäre das bei einem Wert von 1,1 Promille noch kein Problem gewesen, erst bei 1,6 Promille – so urteilten lange Zeit die Gerichte. Nun rückt es auch andere Täter ab diesem Wert in den Verdacht, Gewohnheitstrinker zu sein.

Der Verkehrspsychologe Dr. Don DeVol vom TÜV Thüringen begrüßt die Verschärfung: "Alkohol zählt nach wie vor zu den Hauptursachen schwerer Unfälle im Straßenverkehr." Wer an Alkohol gewöhnt sei, sei Teil der Hochrisikogruppe. "Wir wissen, dass das Unfallrisiko bei einer Blutalkoholkonzentration ab 1,1 Promille rund zehnmal höher ist als bei einem nüchternen Fahrer."

Die neue Grenze gilt unverzüglich. Aufgrund dieser höchstgerichtlichen Entscheidung ist die vom Bundesverwaltungsgericht vorgegebene Verordnungsanwendung ab sofort umzusetzen – in ganz Deutschland! Es gibt keine Übergangsfrist. Damit sind auch schwebende Verfahren betroffen. Wer also kürzlich mit einer Blutalkoholkonzentration zwischen 1,1 und 1,6 Promille erwischt worden ist, muss damit rechnen, jetzt ebenfalls eine Aufforderung zur MPU zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der MPU sich damit erheblich erhöhen wird.

Der Atemalkoholwert liegt meist über dem Wert bei einer späteren Blutkontrolle.

Wäre es für alkoholisierte Autofahrer ratsam, bei einer Kontrolle Ausfallerscheinungen zu zeigen, um an der MPU vorbeizukommen?? Rechtsanwalt Uwe Lenhart: "Das kann einsein." Je nachdem, wie viel Promille ein Alkoholfahrer im Blut hat, würde das Zeigen von Ausfallerscheinungen auchbringen. Wer mit 0,3 bis 1,1 Promille durchauffällig wird, setzt sich dem Verdacht aus,zu sein. Wer also in diesem körperlichen Zustand ist, müsste sich genau. Liegt man aber über dem Wert, müsste man sich auf das Gegenteil konzentrieren, also durch möglichst überzeugende Ausfallerscheinungen signalisieren, dass man das Trinken nicht gewohnt ist. "Ein Betroffener müsste also in der konkreten Situation der Polizeikontrolle entscheiden: Habe ichBlutalkoholkonzentration?", sagt Lenhart.