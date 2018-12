er seinen Führerschein verloren hat und zur MPU muss, macht sich im Vorfeld oft viele Gedanken. Einer der drängendsten: Welche Fragen werden gestellt? Schließlich möchte man den "Lappen" zurück und sich bestmöglich auf die MPU vorbereiten. Groß ist auch die Sorge vor eventuellen Fangfragen, bei denen eine falsche Antwort möglicherweise das Nichtbestehen bedeutet. Eines vorab: Die MPU folgt keinem fest definierten Fragenkatalog auf den man sich vorbereiten kann wie auf die theoretische Führerscheinprüfung . Es gibt jedoch einige grundlegende Abläufe und Themen, an denen man sich bei der MPU-Vorbereitung orientieren kann.

Vor der eigentlichen MPU wird jedem Teilnehmer ein Fragebogen ausgehändigt. Darin geht es um die Lebenssituation und die Gesundheit. Die Fragen zielen auf verschiedene Bereiche ab:

• Arztbesuche

• Medikamenteneinnahme

• Trinkgewohnheiten

• Drogenkonsum

• Fahrverhalten

• Ursachen des Führerscheinentzugs

Nach dem Ausfüllen des Fragebogens, folgt ein Reaktionstest. Anschließend noch ein Gespräch sowie eine Untersuchung beim Arzt. Wer wegen Alkohol oder Drogen zur MPU gebeten wird, muss sich außerdem Blut abnehmen lassen und ggf. einen Abstinenznachweis erbringen. Erst danach folgt das rund einstündige Gespräch mit einem Psychologen, vor dem es den MPU-Teilnehmern am meisten graut.

In der MPU werden auch Fragen gestellt, die nur mittelbar mit dem Führerscheinentzug zu tun haben. Zum Beispiel wie lange Sie bereits den Führerschein haben, wie viel Sie seitdem ungefähr gefahren sind oder welche Strecke die längste war, die Sie je an einem Stück gefahren sind. Ob die Antworten korrekt sind, kann der Gutachter meist gar nicht prüfen, aber an den Antworten kann er erkennen, ob Sie sich auf die MPU ausreichend vorbereitet haben und den Idiotentest ernstnehmen. Wer zu lange nachdenken muss, hat sich im Vorfeld nicht genug mit der Thematik beschäftigt. Der Psychologe zieht daraus einen fahrlässigen Umgang mit dem eigenen Fahrverhalten.