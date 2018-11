Rund 88.000 Autofahrer mussten 2017 zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) . Etwa 36 Prozent der Teilnehmer wurden von den Psychologen als "ungeeignet" eingestuft und fielen somit durch, vier Prozent davon zur Nachschulung geschickt. Ohne die richtige Vorbereitung kann die MPU also schnell zum Albtraum werden. Deswegen ist es ratsam vor der Prüfung einen Vorbereitungskurs zu absolvieren. Aber: Vorsicht vor reißerischen Angeboten im Internet, die den Erfolg bei der MPU "garantieren". Hier wird oft nur die Angst der Prüflinge ausgenutzt. AUTO BILD sagt, wie Sie seriöse Angebote erkennen und wo man sich für die MPU vorbereiten kann.

Welche Möglichkeiten für die MPU-Vorbereitung gibt es?

Rotlicht: Ab 8 Punkten in Flensburg müssen Verkehrs-Rowdies unwiderruflich zur MPU.



• Individuelles Beratungsgespräch: In einem individuellen Beratungsgespräch mit einem Verkehrspsychologen wird geklärt, was man in einer MPU zu erwarten hat und wie es nun am besten weitergeht. Wichtige Antworten auf mögliche Fragen werden während des Beratungsgespräches geklärt. Zum Beispiel: Wie läuft ein Idiotentest ab? Wie stehen meine Chancen für eine positive MPU? Wann muss ich mich zur Prüfung anmelden? Brauche ich medizinische Nachweise? Der Verkehrspsychologe macht sich während der Unterhaltung Notizen, um Ihren persönlichen Fall entsprechend antworten zu können. Am Ende der Beratung gibt es ein schriftliches Ergebnis, in dem ggf. steht, was Sie vor der Prüfung noch zu erledigen haben und ob Sie noch medizinische Nachweise erbringen müssen. Ein individuelles Beratungsgespräch ist kostenpflichtig. Meist liegen die Preise zwischen 70 und 100 Euro pro Stunde. Vorab sollte klar sein: Die eine, mustergültige Anleitung zum Bestehen der MPU gibt es nicht. Deswegen ist es wichtig, sich im Vorfeld der Untersuchung mit der Ursache für den Führerscheinentzug auseinanderzusetzen. Zur Vorbereitung auf die Fragen bei der MPU gibt es spezielle Institutionen und Verkehrspsychologen, die seriöse Trainings für den Idiotentest anbieten. Die meisten Begutachtungsstellen veranstalten kostenlose Informationsabende (Weiter unten gibt es eine Anbieter-Liste), an denen auch über die Möglichkeiten zur Vorbereitung aufgeklärt wird. Die Begutachtungsstellen selbst dürfen aber keine Kurse anbieten, oft haben sie jedoch Tochtergesellschaften mit diversen Angeboten. So hat die Dekra zum Beispiel die "Dekra-Akademie" oder der TÜV Nord die Gesellschaft "Nord-Kurs". Grundsätzlich ist eine Teilnahme an einer Beratung freiwillig. Wer sich allerdings beraten lässt, erhöht die Chancen auf eine positive MPU. Eine Voraussetzung zum Bestehen der Prüfung ist es nicht. Diese Möglichkeiten gibt es:In einem individuellen Beratungsgespräch mit einem Verkehrspsychologen wird geklärt, was man in einer MPU zu erwarten hat und wie es nun am besten weitergeht. Wichtige Antworten auf mögliche Fragen werden während des Beratungsgespräches geklärt. Zum Beispiel: Wie läuft ein Idiotentest ab? Wie stehen meine Chancen für eine positive MPU? Wann muss ich mich zur Prüfung anmelden? Brauche ich medizinische Nachweise? Der Verkehrspsychologe macht sich während der Unterhaltung Notizen, um Ihren persönlichen Fall entsprechend antworten zu können. Am Ende der Beratung gibt es ein schriftliches Ergebnis, in dem ggf. steht, was Sie vor der Prüfung noch zu erledigen haben und ob Sie noch medizinische Nachweise erbringen müssen. Ein individuelles Beratungsgespräch ist kostenpflichtig. Meist liegen diezwischen

• Vorbereitungskurs: Wer sich noch nicht sicher fühlt, kann auch an Vorbereitungskursen teilnehmen, einzeln oder in Gruppen. In solch einem Kurs setzt man sich mit den eigenen Auffälligkeiten, Hintergründen und Konsequenzen auseinander. Warum muss ich zur MPU? Es wird eine Bestandsaufnahme gemacht. Danach geht es an das Thema Veränderung. Wie kann ich mein eigenes, falsches Verhalten ändern? Warum muss ich es überhaupt ändern? Mit psychologischer Unterstützung und ggf. mit Unterstützung der Gruppe sollen erste Schritte für eine Verhaltensänderung erarbeitet werden. Dann folgt eine Erprobungsphase, in der die neuen Verhaltensweisen ausgetestet und Erfahrungen gesammelt werden. Die Preise für solch eine Vorbereitung liegen je nach Organisation und Veranstaltungsform zwischen 500 und 1000 Euro für einen Kurs mit mehreren Sitzungen.

Tipp: Wer einen ersten Eindruck von der MPU bekommen möchte, kann beim TÜV Süd Wer einen ersten Eindruck von der MPU bekommen möchte, kann beim TÜV Süd per Download kurze Videofilme anschauen, die den Iditotentest in mehreren Abschnitten zeigen.

Woran erkenne ich einen unseriösen Anbieter?

• Bei einer Trunkenheitsfahrt kann eine MPU angeordnet werden.

• Viele Scharlatane üben die Antworten auf einen speziellen Fragenkatalog ein. Doch den gibt es bei der MPU gar nicht. Die Gutachter gehen individuell auf den Kandidaten und den Sachverhalt (z.B. Suchtproblematik, Persönlichkeitsstrukturen) ein.

• Auch eine Erfolgsgarantie kann keine MPU-Vorbereitung geben. Bei der Prüfung selbst ist der Kunde allein und bis dahin kann der Berater ohnehin nur Hilfestellung geben.

• Wird Ihnen ein Gegengutachten versprochen, können Sie den Kontakt gleich abbrechen. Denn es werden bei der MPU nur Gutachten von akkreditierten Gutachtenstellen akzeptiert.

• Manche Nepper geben auch eine Geld-zurück-Garantie. Das hat natürlich keinerlei Aussagekraft über die Qualität der Beratung und zudem ziehen viele der Mogelfirmen sich im Streitfall über AGB-Klauseln im Kleingedruckten aus der Affäre.

Hier gibt es kostenlose MPU-Infoabende

Viele Begutachtungsstellen bieten kostenlose Informationsveranstaltungen an, in denen auch über die Möglichkeiten zur Vorbereitung aufgeklärt wird. Hier eine kleine Übersicht der gängigsten Anbieter:

Avus

Gesellschaft für Arbeits-, Verkehrs und Umweltsicherheit mbH

Steindamm 9

20099 Hamburg

Tel: 040/3899010

Mail: traeger@avus-service.de

Berlin, Buchloe, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Kassel, Mainz, München, Nürnberg und Stuttgart. Weitere Informationen auf der ➤ Kostenlose Informationsabende an den Standortenund. Weitere Informationen auf der Homepage der Avus

DEKRA

Handwerkstrasse 15

70565 Stuttgart

Tel: 0711/78610

Mail: info@dekra.com

Berlin, Bremen, Dresden, Essen, Frankfurt, Hamburg, Leipzig und München. Weitere Details auf der ➤ Kostenlose Informationsabende an den Standortenund. Weitere Details auf der Homepage der Dekra.

ias Aktiengesellschaft

Begutachtung der Fahreignung

Askanischer Platz 1

10963 Berlin

Tel: 01805/4277378423

Mail: service@ias-gruppe.de

Berlin, Freiburg, Karlsruhe, Ingolstadt, München, Mannheim und Pforzheim. Genauere Details finden Sie ➤ Die kostenlosen Informationsabende finden mindestens einmal im Monat statt. Beginn ist meist gegen 17 oder 18 Uhr. Folgende Standorte:und. Genauere Details finden Sie auf der Homepage

IBBK

Institut für Beratung-Begutachtung-Kraftfahreignung GmbH

Marzellenstraße 23

50668 Köln

Tel: 0221/9228875

Mail: info@ibbk-koeln.de

Köln (s.o.), Nürnberg (info@ibbk-nuernberg.de) oder Stuttgart (info@ibbk-stuttgart) schicken. Weitere Informationen auf der ➤ Das Institut bietet ebenfalls kostenlose Informationsabende an, jedoch gibt es keine regelmäßigen Termine. Wer wissen will, wann der nächste Informationsabend zur MPU stattfindet, kann an eine E-Mail an die Beratungsstellen in(s.o.),(info@ibbk-nuernberg.de) oder(info@ibbk-stuttgart) schicken. Weitere Informationen auf der Homepage des Instituts

MPUmax GmbH

Große Packhofstraße 27-28

30159 Hannover

Tel: 0511/21935830

Mail: info@mpumax.de

Hannover statt. Eine Gutachterin steht für ein bis zwei Stunden Rede und Antwort. Weitere Informationen ➤ Der Informationstreff findet immer am 1. Montag im Montag instatt. Eine Gutachterin steht für ein bis zwei Stunden Rede und Antwort. Weitere Informationen auf der Homepage

Prima-MPU GmbH

Sendlinger Straße 24

80331 München

Tel: 089/32166760

Mail: info@prima-mpu.de

mehr als 40 Standorten an. Darunter zum Beispiel Oldenburg, Kiel, Neubrandenburg, Münster, Aachen, Bonn, Eisenbach, Potsdam, Heilbronn, Regensburg und Ulm. Wer genaue Informationen haben will, sollte die jeweilige Geschäftsstelle kontaktieren. Alle Standorte gibt es hier: ➤ Prima-MPU bietet Informationsabende anan. Darunter zum Beispielund. Wer genaue Informationen haben will, sollte die jeweilige Geschäftsstelle kontaktieren. Alle Standorte gibt es hier: www.pima-mpu.de/standorte/

TÜV Nord AG

Am TÜV 1

30519 Hannover

Tel: 0511/9980

Mail: info@tuev-nord.de

50 Standorten kostenlose Informationsabende an. Darunter zum Beispiel Bremen, Greifswald, Rostock, Berlin, Celle, Hannover, Hildesheim, Essen, Duisburg, Hagen, Halle, Köln, Aachen, Marburg und Offenbach. Weitere Informationen ➤ Der TÜV Nord bietet an knappkostenlose Informationsabende an. Darunter zum Beispielund. Weitere Informationen auf der Homepage

TÜV SÜD Life Service GmbH

Westendstraße 199

80686 München

Tel: 089/57910

Mail: LS.Kontakt@tuev-sued.de

40 Standorten in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen Informationsveranstaltungen. Anmeldung nicht notwendig. Wer die genauen Termine wissen möchte, sollte die Beratungsstelle des jeweiligen Standortes kontaktieren. ➤ Die Tochtergesellschaft Life Service GmbH vom TÜV SÜD organisiert anin den BundesländernundInformationsveranstaltungen. Anmeldung nicht notwendig. Wer die genauen Termine wissen möchte, sollte die Beratungsstelle des jeweiligen Standortes kontaktieren. Hier gibt es eine Liste mit allen Kontaktdaten

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Rüdesheimer Straße 119

64285 Darmstadt

Mail: mailbox@tuevhessen.de