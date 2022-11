Fahrspaß first? Oder doch lieber den Langstreckenkomfort an die erste Stelle setzen? Moderne Elektronik oder nackte Technik? Heavy Metal oder Leichtbau? Bodennah oder Hochsitz? Viel oder wenig Hubraum?

Und, nicht zu vernachlässigen: Was ist mit der Alltagstauglichkeit? Man kann ihn drehen und wenden, wie man will, den Entscheidungswürfel: Ein paar elementare Dinge – nennen wir sie Charaktereigenschaften – müssen geklärt sein.

Triumph Speed Triple 1200: Der Strassenrenner

Grandioser Dreizylinder, fantastische Fahrleistungen, herrlicher Sound. Die Speed Triple 1200 gibt es als nackte RS und als RR im modernen Café-Racer-Style. Klares Ziel: Erster an jeder Ampel und Schnellster in den Kurven. Gemächlich kann die "Speedy" aber auch. Das Elektronikpaket ist state-of-the-art (u. a. optimiertes Kurven-ABS, abschaltbare Kurven-Traktionskontrolle).

Ein Bike für die gepflegte Attacke

Honda CB 650 R: Die Alltagsheldin

Bereit für jeden Einsatz

Das richtige Bike für Sportler, Cruiser, Pendler, Sonntagsfahrer. Aufsteigen, losfahren, ankommen. Die Technik ist Honda-üblich ausgereift und anspruchslos. Drei Wochen Pause in der Garage? Nimmt die hübsche CB 650 R einem nicht übel – sie springt einfach wieder an und funktioniert.

BENELLI LEONCINO 500: Der Chinakracher

Angesagter kleiner Löwe

YAMAHA MT-07: Der Jungbrunnen

Zutraulicher Sportler

KAWASAKI Z900: Die ewige Nummer zwei

Gäbe es die große BMW GS nicht, wäre die Z900 Deutschlands meistverkauftes Motorrad. Kawas Allroundrenner performed fulminant, beherrscht Kurz- und Langstrecke und hat moderne Elek- tronik an Bord. Das "Sugomi"-Design polarisiert, kommt aber an.

Fulminante Performance

AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022

Nach der Saison ist vor der Saison. Wer jetzt schon mit der Suche nach dem richtigen Motorrad für 2023 beginnt, dem helfen wir auf die richtigen zwei Räder. Ein Schwerpunkt im Sonderheft AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022 (jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich) ist die große Kaufberatung, in der wir 50 Modelle unterteilt in zehn Kategorie ausführlich vorstellen. Auch für die Tourenplanung der kommende Saison haben wir Tipps am Start und stellen die Top-Motorradstrecken Europas vor. Nur zwei von vielen weiteren lesenswerten Highlights auf 98 Seiten in AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022.