Alpincamper Peugeot Partner: Wohnmobil-Test

Bett, Längssitzbank, Waschbecken, Kocher und Kühlschrank auf 4,75 Meter Fahrzeuglänge. Highlight ist die zwei Meter lange. Tagsüber lässt es sich hier entspannen. Für die Nachtruhe verwandelt sich das Sofa in wenigen Handgriffen dank des Ausklappmechanismus zu einem. Die Matratze ist komfortable sechs Zentimeter dick. Als Unterfederung gibt es einen Lattenrost. Der sorgt zum einen für mehr Schlafkomfort, zum anderen ist die Matratze gut unterlüftet. Unter dem Bett befinden sich zwei kleine Staufächer und die 20 Liter große Kühlbox. Auf der Beifahrerseite sitzt der schmale, aber, integriertem Gaskartuschenkocher und ausklappbarer Arbeitsplatten-Erweiterung. Der Mittelgang zwischen Sitzbank und Küchenblock eignet sich perfekt. Einen weiteren Pluspunkt sammelt der Alpincamper mit dem zusätzlichen Fenster an der Seite, das Frischluft und Licht spendet.

In der Ausstattung "Grip" gibt es 30 Millimeter mehr Bodenfreiheit und einen Motor-Unterfahrschutz. ©Sveinn Baldvinsson / AUTO BILD

Ganz französisch mit weichem, gleichwohl, das Straßenunebenheiten und Schlaglöcher komfortabel wegbügelt. Am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig sind der viereckige Schaltknauf und das kleine und niedrig angeordnete Lenkrad. Dafür liegen die Instrumente höher im Sichtfeld des Fahrers. Sowohl das Multifunktionslenkrad als auch das Cockpit haben angenehm wenige Knöpfe und Schalter. Richtig bequem sind derauf Langstrecken mit manueller Lendenwirbelstütze. Alpincamper verwendet für den Ausbau den Peugeot Partner in der Ausstattungslinie " Grip ". Diese Version verfügt über einefür unterschiedliche Untergrundbeschaffenheiten. Durchaus eine Überlegung wert ist dasmit Rückfahrkamera, Totwinkelassistent sowie Einparkhilfe vorne und hinten. Den Peugeot Partner gibt es alsmit 75, 110 und 130 PS . Dank AdBlue-System erfüllen alle angebotenen Diesel die Abgasnorm Euro 6d-Temp. Der leistungsstarke 130-PS-Dieselmotor wird auch in Verbindung mit einer Achtstufenautomatik angeboten. Ebenso verfügbar istmit 110 PS in Verbindung mit einem manuellen Fünfganggetriebe. Ab Werk ist zudem eine abnehmbare Anhängerkupplung als Sonderausstattung bestellbar. Ein Vorteil des bayerisch-französischen Hochdachkombis ist seine Höhe von nur 1,88 Metern. Damit passt der Minicamper auch unter die vor allem in Frankreich und Italien üblichen Höhenbegrenzungen auf öffentlichen Parkplätze und in Parkhäusern.