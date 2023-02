Von Haus aus ist er ein Handwerkerauto. Zum einen erinnert im Cockpit viel Hartplastik an Klempner & Co, zum anderen kann er von einer Menge praktischer Ablagen profitieren. Optimistisch hat Alpincamper größere Chargen bei Opel geordert – 350 Stück für nächstes Jahr, bis zu 600 für 2024. Alle kommen in Weiß, alle mit 144-PS-Zweiliter-Diesel, alle mit dem Traktionssystem Intelli-Grip für Matsch, Sand und Schnee – und alle mit Schlechtwegefahrwerk, was 30 Millimeter mehr Höhe bringt.