Alpine A110: KW Clubsport-Fahrwerk

Mit dem KW Clubsport-Fahrwerk soll sich die Alpine optimal auf die Rennstrecke abstimmen lassen.

bietet für dieein neues Clubsport-Gewindefahrwerk an. Dasmit unabhängig in deneinstellbarenlässt sich optimal auf das Streckenlayout und aufgezogene Semislicks anpassen. KW verspricht dadurch eine noch bessere Straßenlage und mehr Kontrolle. Außerdem lässt sich die flache Flunder mit dem Clubsport-Fahrwerk zwischenlegen. Für den Weg zur Strecke soll zudem eine möglichst komfortable Straßenabstimmung wählbar sein. Der Preis für die gesteigerte Dynamik: rund. Wer es nicht ganz so sportlich unterwegs will, muss noch ein wenig warten: Neben dem Clubsport-Fahrwerk will KW in Kürze auch sein bekanntesfür die Alpine anbieten.