inmal mit alles. Und mit scharf! So lautet nicht unbedingt der korrekte Bestellcode für die neue. Wohl aber der treffende. Wesentliche Zutaten dafür:, Karosserie ein paar Millimeter tiefer, Federn und Dämpfer um, die Stabis umund die Reifen rundum einen Zentimeter breiter. Außerdem neu und für alle Versionen: dasfür 2380 Euro – spart nur 1,9 Kilo, allerdings an der richtigen Stelle.

Die erste Fahrt über holprig-kurvige portugiesische Landstraßen beruhigt: Dasist zwar spürbar straffer,und verfügt über, sodass das Auto auch aufalle Räder am Boden hält. Die deutlich geringeren Karosseriebewegungen bringen zudem mildere Lastwechselreaktionen und– bei kaum schlechterem Komfort. Bei unverändertzeigt der 1,8-Liter-Turbo ab 5000 Touren deutlich mehr Punch als die 252-PS-Version. Das PS-Plus wird durch eineum 0,4 auf 1,5 Bar sowie der Nenndrehzahl um 400 auf 6400 Touren erreicht. Also ab auf die Rennstrecke. Beimvor dem ersten Rechtsknick hätte sich die Basis-Alpine bereits zünftig quergestellt – die A110S bleibt dagegen

Auf der Rennstrecke fühlt sich die Alpine wohl. Sie kann im Drift aber auch sehr präzise bewegt werden.

Erst beim Dreh an der schön leichtgängigen,offenbart sie ihre typische Agilität, dreht sich wunderbar ein und hebelt sichüber den Curb ums Eck. Es folgen zwei 180-Grad-Kehren, die sich dank deswirklich spääät anbremsen lassen. Wieder lenkt die Alpine ein und möchte nur zu gern kräftig übersteuernd raus. Nach wie vor kann die Alpine beides: übermütiges Rumdriften und– sowie alles dazwischen. Insgesamtdrehen wir, jeweils drei am Stück. Diesteckt das völlig ungerührt weg – kein Wunder bei nur gut 1100 Kilo Leergewicht. Auch die Michelin Sport 4 überraschen uns mit ihrem Grip und ihrer Standfestigkeit positiv. Kritik? Eigentlich nur, dass dienicht weit genug nach unten reichen und am Lenkrad deutlich besser aufgehoben wären. Nur so wegen "mit alles".