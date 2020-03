iele Fahrer älterer Autos würden gerne die Vorzüge eines modernen Infotainmentsystems genießen, können oder wollen sich aber deshalb keinen neuen Wagen leisten. Einesind die nachrüstbaren und. Eines davon ist der heutigeDas Modellwird wie bei den meisten Neuwagen über einenbedient und verfügt in der gehobeneren Version sogar über eine. So ausgestattet kostet das vielseitig nutzbare Gerät. Im Rahmen des Amazon-Dealsvorübergehend, was unterm Strich einebedeutet. Bei derfällt derdeutlich niedriger aus. Amazon-Kunden die schnell bestellen, können aber auch hier. Der Preis fällt nämlich von 215,30 Euro auf 192,99 Euro.

Der Einbau des Gerätes ist innerhalb weniger Minuten erledigt und das System sofort einsatzbereit.

Mit Hilfe vonkönnen die von Apple Carplay unterstützten Apps auch per Sprachsteuerung bedient werden. So kann beispielsweise ein Navigationsziel eingegeben werden, ohne dabei die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen. Egal ob Spotify, Whatsapp oder Google Maps – der Media Receiver zum Nachrüsten erlaubt. Außerdem können Sie bei der Variante mit DAB+ einehören. Obwohl dermisst und das Radio im vorderen Bereich die Höhe von zwei DIN-Schächten hat, füllt das Gerät hinterm Armaturenbrett nur das Volumen eines einzelnen DIN-Schachts aus. So bleibt genug Platz für die Verkabelung. Anschlüsse sind ebenfalls genug vorhanden: Neben den drei Vorverstärker-Ausgängen können noch einsowie eineangedockt werden. Neben dem Touchscreen und der Sprachsteuerung steht für die Bedienung auch einzur Verfügung. Darunter befinden sich ein USB-Anschluss und ein AUX-Eingang. Die Helligkeit des Displays passt sich automatisch den aktuellen Lichtverhältnissen an. Mit dem Sony XAV-AX1005KIT kann also fast jeder noch so betagte Gebrauchtwagen mit einem modernen Infotainmentsystem ausgestattet werden.