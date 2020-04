E in alter VW New Beetle mit modernem Infotainment-Display und stehen ihm dank Apple Carplay oder Android Auto verschiedene Apps zur VerfĂŒgung, etwa in alter VW New Beetle mit modernem Infotainment-Display und Android Auto oder Apple Carplay ? Kein Problem: Sony zeigt mit dem XAV-AX8050D ein neues NachrĂŒst-Radio fĂŒr den DIN-Schacht mit großem 8,95-Zoll-Touchscreen. Wenn der Fahrer sein Smartphone via Lightning-/USB-Kabel oder Bluetooth mit dem System koppelt,, etwa Google Maps zur Navigation oder Spotify fĂŒr die Musikwiedergabe.

Neues Sony-Radio im Test

AUTO BILD hat das Autoradio in einen VW New Beetle eingebaut und ausprobiert. Das Sony-Radio lĂ€sst sich einfach und intuitiv bedienen. Die Funktionen können mittels Siri oder Google Assistant per Sprachbefehl gesteuert werden. Zudem ermöglicht ein im Cockpit platziertes Mikro das Freisprechen. Somit bleiben die HĂ€nde beim Telefonieren am Steuer und die Augen auf den Verkehr gerichtet. Neben den verschiedenen VerknĂŒpfungsmöglichkeiten mit dem Smartphone bietet es auch digitalen Radioempfang (DAB+) mit großer Senderauswahl. Frequenzen finden und merken ist nicht mehr nötig. DAB+ bietet ein vielfĂ€ltiges und rauschfreies Programm. Beim Start kann es allerdings einige Augenblicke dauern, bis der DAB+-Receiver das Signal aufgenommen hat. Sony verlangt 650 Euro (UVP) fĂŒr das GerĂ€t. Kein SchnĂ€ppchen, dafĂŒr bringt es coole Features und ein bisschen Tesla-Touch in den betagten New Beetle. Moniceiver bei Amazon Sony Xav-AX8050D DAB-AV-Receiver Preis*: 569,90 Euro Alpine ILX-F903D Preis*: 690,00 Euro Pioneer Moniceiver AVH-Z7100DAB Preis*: 649,00 Euro *Preise: Stand 07.04.2020

Sony XAV-AX8050D einbauen: So geht's

Das Besondere am Sony-Modell ist seine einfache Installation. Es ist speziell fĂŒr das 1-DIN-Schachtformat konzipiert. Wie alle frĂŒher ĂŒblichen Autoradios wird es einfach in den DIN-Schacht geschoben und damit im Armaturenbrett verankert. Sollte der mitgelieferte Metalleinbaurahmen nicht passen, kann man laut Hersteller fahrzeugspezifisch angepasste Rahmen von externen Firmen nutzen. Ein Adapter zum Anschluss an Stromversorgung und Lautsprecher ist im Lieferumfang enthalten. Mithilfe der drei 5-V-VorverstĂ€rkerausgĂ€nge können weitere Komponenten angeschlossen werden, wie zum Beispiel Endstufen und Subwoofer. Hat das Auto eine RĂŒckfahrkamera, lĂ€sst sich auch diese mit dem GerĂ€t verbinden. So benötigt die Installation nur wenige Minuten – zumindest in der Theorie. TatsĂ€chlich erschwerte die Kabelage im engen DIN-Schacht des VW New Beetle das Arbeiten. Erst nach etwa einer Stunde Gefriemel waren sĂ€mtliche Kabel so verstaut, dass sich das GerĂ€t problemlos einschieben ließ.