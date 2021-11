Verkehrsinhalte im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung

Verkehrswege Pfeil Es wird ein neuer Bundesverkehrswege- und -mobilitätsplan 2040 auf den Weg gebracht. Laut Koalitionsvertrag wird "erheblich" mehr in die Schiene investiert, auch der Nahverkehr soll gestärkt werden. "Wir streben einen neuen Infrastrukturkonsens bei den Bundesverkehrswegen an", heißt es im Papier von SPD, Grünen und FDP. Und: "Die Bahn muss in ganz Deutschland zum Rückgrat der Mobilität werden – auch im ländlichen Raum. Einen Schwerpunkt setzen wir dabei auf den Ausbau der Schieneninfrastruktur und des Bahnbetriebes."



Autobahnen Pfeil Bei den Bundesfernstraßen will die Ampel einen stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung legen, "mit besonderem Schwerpunkt auf Ingenieurbauwerke". Der "Anteil der Erhaltungsmittel" wird bis 2025 bei wachsendem Etat schrittweise erhöht. Einen generellen Baustopp für Autobahnen wird es aber nicht geben. Das Nebeneinander der privaten Autobahn GmbH und Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft (DEGES) wird aufgehoben. Zwischen Bund und Autobahn GmbH wollen SPD, Grüne und FDP eine überjährige Finanzierungsvereinbarung abschließen.



Tempolimit Pfeil Tempolimit wird es nicht geben", steht auf Seite 54 des Koalitionsvertrags unter dem Stichwort "Verkehrsordnung". Damit ist eine scheinbar unendliche Diskussion für mindestens vier Jahre

CO2-Steuer und Spritpreise Pfeil Die CO2-Steuer wird bis 2025 auf 55 Euro pro Tonne erhöht. Eine noch stärkere Steigerung, wie sie die Grünen zum Erreichen der Klimaziele angestrebt haben, fällt damit aus. Allerdings soll die Klimaabgabe langfristig nicht unter 60 Euro/Tonne fallen. Tanken wird aktuell immer teurer, bis 2025 werden die Preise für Benzin und Diesel durch die CO2-Steuer um 15 Cent bzw. 17 Cent pro Liter steigen, so Steffen Bock von

Führerschein Pfeil Erwerb des Führerscheins soll früher machbar sein, das begleitete Fahren bereits ab 16 statt ab 17 Jahren möglich werden.

2030 sollen mindestens 15 Millionen Elektroautos unterwegs und Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität sein. Darauf werden Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen ausgerichtet. So sollen u. a. bis dahin eine Million öffentliche Ladepunkte mit dem Schwerpunkt Schnellladen zur Verfügung stehen.

Energiesteuer Pfeil Volker Wissing (FDP) bei Besteuerung von Energie oder auch bei Energieumlagen Entlastung schafft". Konkret könnte das heißen: Abschaffung der EEG-Umlage, die gut ein Fünftel des Strompreises ausmacht. Oder: Senkung der Energiesteuer, die mehr als 65 Cent pro Liter Benzin beträgt. "Mobilität muss bezahlbar bleiben und darf nicht zum Luxus werden", sagte der designierte Verkehrsminister(FDP) bei BILD TV . Steigenden Kosten bei Energieträgern könne der Staat entgegenwirken, indem er "bei deroder auch beiEntlastung schafft". Konkret könnte das heißen: Abschaffung der EEG-Umlage, die gut ein Fünftel des Strompreises ausmacht. Oder: Senkung der Energiesteuer, die mehr als 65 Cent pro Liter Benzin beträgt.

Verkehrssicherheit Pfeil Die Koalitionäre haben sich darauf verständigt, in Umsetzung der Vision Zero (null Verkehrstote auf deutschen Straßen) ein Verkehrssicherheitsprogramm weiterzuentwickeln. Zur Sicherheit sollen auch technische Systeme beitragen. Im Vertrag heißt es anter anderem: "Wir wollen, dass Notbrems- und Abstandsassistenten in Nutzfahrzeugen nicht abgeschaltet werden dürfen. Die Nachrüstung von Lkw-Abbiegeassistenzsystemen werden wir bis zum verpflichtenden Einbau weiterhin fördern."