iese Geschichte ist fast zu kurios, um wahr zu sein: Nahe Leipzig fand die Polizei einen Blitzer in einem See, Mitte April war der Starenkasten als geklaut gemeldet worden. Wie jetzt heraus kam steckte ein verzweifelter Teenager dahinter. Der 18-Jährige war nach BILD -Informationen mit 90 km/h geblitzt worden. Weil er sich noch in der Probezeit befand, hatte er Angst vor den Konsequenzen, fürchtete den Führerschein-Entzug. Also flexte er die stationäre Radarfalle einfach ab und fuhr zu einem etwa 13 Kilometer entfernten Baggersee, wo er das Gerät versenkte. Durch einen anonymen Hinweis kam die Polizei auf die Spur des Täters und besuchte diesen am 20. Mai in seinem Zuhause. Der junge Mann gestand die Tat und verriet den Beamten zudem den Fundort des abgeflexten Blitzers.