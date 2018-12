(dpa/cj/jr) Kurz vor dem Blitzer abbremsen und danach wieder flott aufs Gas? Dieses beliebte Rezept von ortskundigen Rasern könnte bald wirkungslos sein. In Laatzen bei Hannover ist seit 19. Dezember 2018 die bundesweit erste Streckenradar-Messanlage in Betrieb. Bei der neuen Tempomessmethode, auch "Section Control" genannt, wird die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern über einen längeren Straßenabschnitt kontrolliert. Der Pilotversuch startete auf einer 2,2 Kilometer langen Strecke auf der Bundesstraße 6. Installiert wurde sie bereits 2015, ursprünglich sollte dort auch schon vor mehr als drei Jahren gemessen werden. Doch dann gab es immer wieder Verzögerungen, unter anderem wegen Datenschutzbedenken und der aufwendigen Zulassung der neuen Technik.

Anders als ein herkömmlicher Blitzer, macht "Section Control" mehr als nur eine Momentaufnahme. Genau genommen werden von jedem vorbeikommenden Fahrzeug drei Fotos geschossen: eines bei der Einfahrt, eines bei der Ausfahrt und gegebenenfalls eines kurz danach. Damit wird die Durchschnittsgeschwindigkeit in dem Abschnitt berechnet. Das erste Bild wird zunächst verschlüsselt, ebenso wie das zweite Foto beim Verlassen. Nur wenn der Abgleich beider Bilder eine Tempoüberschreitung ergibt, wird ein weiteres, klassisches Blitzerfoto mit dem Gesicht des Fahrers angefertigt. Zur Beweissicherung wird dann auch auf das zwischengespeicherte Originalfoto von der Einfahrt zurückgegriffen. Wie der NDR berichtete, hatte der Datenschutz zunächst das Speichern von Fahrzeugbildern der Fahrer, die sich an das Tempolimit halten, als problematisch eingestuft. Bis auf einige technische Details seien nun aber alle Fragen der Datensicherheit geklärt, sagte der Sprecher der Landesdatenschutzbehörde, Matthias Fischer.

In Österreich und in den Niederlanden kommt Section Control schon länger zum Einsatz.

Auf der stark befahrenen Bundesstraße 6 bei Hannover drücken erfahrungsgemäß viele Autofahrer zu sehr aufs Gas, Unfälle häufen sich. Während der Erprobung sollen Schilder auf die Überwachung hinweisen. Bußgelder soll es erst ab dem 14. Januar 2019 geben. Vom Verlauf der Erprobung hänge ab, ob die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig die Abschnittskontrolle als Blitzeranlage offiziell in Deutschland zulässt, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" schrieb. Der Verkehrsgerichtstag hatte sich schon 2009 für eine Erprobung der Abschnittskontrolle ausgesprochen. In Österreich und den Niederlanden gibt es die sogenannte Section Control bereits seit Jahren. Während dort das Abfotografieren der Autos beim Einfahren und Verlassen des kontrollierten Abschnitts für den Datenschutz kein Problem darstellt, muss in Deutschland ein Schritt zwischengeschaltet werden.