So funktioniert er: In Verbindung mit aktiven Lenkhilfen kann die Technik (über den Lenkwinkelsensor) erkennen, ob ein Fahrer sehr lange nicht aktiv am Geschehen teilnimmt – weil zum Beispiel ein medizinischer Notfall vorliegt. Dann erfolgen Warnungen (optisch, akustisch, sogar durch einen ruckenden Bremseneingriff). Anschließend kann der Wagen auch selbsttätig verzögern, andere Verkehrsteilnehmer warnen (per Hupe, Warnblinklicht), letztlich stehen bleiben oder kurz vorher auf den Standstreifen oder an den Fahrbahnrand steuern. Der Emergency Assist funktioniert nur in Verbindung mit aktiviertem Temporegler.

Mögliche Schwächen: Im Grunde arbeitet dieser Assistent fehlerfrei – außer der Fahrer ignoriert absichtlich die Aufforderungen, das Lenkrad zu übernehmen (er sollte und darf ohnehin nicht freihändig fahren).

Unsere Einordnung: Das System greift tatsächlich nur ein, wenn höchste Not besteht. Allerdings funktioniert es nur in Verbindung mit weiteren Assistenzsystemen (Lenkhilfe, Bremsunterstützung). Dennoch: sollte zur Standardausstattung gehören.