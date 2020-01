Aston Martin Vantage AMR: Test, Motor, Preis

ingebungsvolle Handarbeit statt seelenloser Automation – dieser Devise folgt auchund bietet denAMR mit Schaltgetriebe an. Da der von AMG gefertigte Vierliter-Biturbo-V8 sein heftiges Temperament bisher aber noch nie an ein manuelles Getriebe weitergab, war etwas Anpassungsarbeit erforderlich.

In 4,0 Sekunden stürmt man im Vantage auf 100 km/h; ohne den Fuß beim Schalten vom Gas zu nehmen.

Um dieaus dem Hause Graziano zu schonen, wurde etwa das, das elektronisch geregelte Differenzial durch ein rein mechanisch sperrendes ersetzt. Damit wird der Transaxle-Sportler an der Hinterachse, was Aston mit einem softeren Fahrwerks-Set-up pariert. Dank Keramikbremse ist der handgerissene Vantage insgesamt sogar 95 Kilo leichter als mit Automatik. Nach Vollendung der aufwird das Schaltgetriebe ab Frühjahr 2020 ganz regulär für den Vantage angeboten. Die Siebengangschaltung folgt dem "Dogleg"-Schema, wie man es vomkennt. Der nur zum Anfahren benötigte Erste liegt also ganz links unten. Dabei klackert der Schalthebeldurch seine Führung.