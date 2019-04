Aston Martin Vantage: Wheelsandmore-Tuning

Wheelsandmore spendiert dem Vantage nicht nur neue Räder, sondern auch mehr Leistung!

Mit dem M177-Triebwerk aus Affalterbach kennt sich Wheelsandmore aus, schließlich kommt derinzwischen in fast jedemzum Einsatz, darunter auchund im. Beim Aston Martin Vantage vertraut der Tuner auf, eineund. So holt Wheelsandmoreundmaximales Drehmoment aus dem Vantage, der serienmäßigundleistet. So schafft der Vantage mehr alsund soll inauf Tempo 100 sprinten. Das Basismodell braucht vier Zehntel länger und schafft nur 314 km/h. Bei den Rädern bietet Wheelsandmore mehrteiligemit unüblichem 5x128-Millimeter-Lochkreis an. Zur Wahl stehen zwei Designs: "6Sporz2" mit Carbon-Look und "Fork" mit neongelber Zentralverschluss-Optik. Beide sind alserhältlich und vorne mit 265er-Reifen sowie 315ern an der Hinterachse bestückt.