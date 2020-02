A uf der CES in Las Vegas setzte Audi hauptsächlich auf visuelle Innovationen. Darunter eine neue Art von 3D-Head-up-Display: Ähnlich wie bei aktuellen Systemen befinden sich alle Komponenten in der Instrumententafel vor dem Fahrer. Über Linsen und Spiegel werden dann Informationen auf die uf dersetztehauptsächlich auf. Darunter eine neue Art vonÄhnlich wie bei aktuellen Systemen befinden sichvor dem Fahrer. Überwerden dann Informationen auf die Windschutzscheibe projiziert.

Jedes Auge erhält eigene Pixel

Neu bei Audis Ansatz ist die 3D-Visualisierung ohne 3D-Brille. Wie bei einem 3D-Fernseher erzeugt das Display von jedem Bild zwei unterschiedliche Ansichten – für jedes Auge eine. Je ein Pixel ist für das linke Auge vorgesehen, das benachbarte Pixel fürs rechte Auge. Gesteuert werden die Linsen im Armaturenbrett über eine Eyetracking-Kamera, die feststellt, wo der Fahrer gerade hinschaut. Auf Basis der Blickrichtung spricht das System immer die Pixel an die richtige Stelle an. In der Praxis funktioniert das schon richtig gut. Im ersten Test kann das Display auf der Messe mit detaillierter Darstellung und hoher Auflösung punkten.

Technik lässt Elemente "schweben"