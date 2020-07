er im VW-Konzern dassucht, greift für gewöhnlich am ehesten zu. Die Marke mit den vier Ringen aus Ingolstadt übt eine besondere Faszination auf viele aus und gilt innerhalb des Konzerns auch als Technologietreiber.Aber wie günstig geht Audi fahren denn wirklich?

In Kooperation mit

Audi A1 1.2 TFSI Sportback Plus, Benzin

Audi A1 1.2 TFSI Sportback Plus, Benzin

Was viele nicht wissen: Neben dem legendären Fünfzylinder und großen Limousinen wie den Audi 200 in den 90er-Jahren, steht Audi auch in einem besonderen Maße für Kleinwagen.