er Audi A4 Avant (B8) ist einund überzeugt durchauch beim TÜV . Insteht aktuell ein günstigeraus dem Jahr 2014. Der Audi in "Monsungrau-Metallic" istSeinGeschaltet wird per Hand. Laut Inserat hatte der Wagen einen Vorbesitzer. Derkommt in der Ausstattungslinie "Attraction" und ist relativ simpel ausgestattet. Sitzheizung undsind aber an Bord. Insgesamt macht der Wagen auf den ersten Blick einen gepflegten Eindruck.Er ist unfallfrei, aber nicht scheckheftgepflegt, das TÜV-Siegel wird bei der Übergabe erneuert.

Wuchtiger, monumentaler Armaturenträger. Verarbeitung? Perfekt, wie gewohnt.

Diekam 2007 auf den Markt.Sein Leitgedanke ist Dynamik: Wer die Finger vom bockigen Sportfahr­werk und überbreiten Walzen lässt, der fährt imfast so agil wie imund beinahe so komfor­tabel wie in der. Ende 2011 gab es ein Facelift , erkennbar nur für Experten. Unterm Blech hielt eine elektromechanische Servolenkung Einzug.– trotz der sehr hohen Tachostände, die bereits bei der ersten HU 45 Prozent über dem Durchschnitt liegen. Die Quote der mängelfreienliegt bei 93,4 Prozent! Einige kleine Makel gibt es trotzdem: Amsteigt ab dem elften Jahr die Nachfrage nach Überholsätzen für die filigrane Vierlenker-Vorderachse sprunghaft an. Auch Korrosion ist nicht unbekannt. Zwar erst ab neun Jahren und nur an jedem Tausendsten, aber immerhin.Beimfallen ab dem neunten Jahr zunehmende Beanstandungen der Scheinwerfer auf. Die Wirkung der Fußbremse ist durchweg sehr gut, nur vereinzelt tauchen Defekte an Bremsschläuchen auf. Die aus hochwertigen Materialien gefertigten Abgasanlagen überstehen viele Jahre. Weitere gebrauchte Audi A4 mit Garantie gibt es hier!