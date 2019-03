Audi A4 Avant 2.0 TFSI: 100.000-Kilometer-Dauertest

Mittelklasse wird dem Audi A4 Avant 2.0 TFSI nicht gerecht. Klar, rein formal gehört er in dieses Segment. Im Dauertest zeigt sich der Ingolstädter aber zu Höherem berufen. Erfahrungen mit einem, der nach oben will.

E s dauert lange. Sehr lange sogar. Erst nach 12.446 Kilometern und 14 verschiedenen Testfahrern findet sich der erste Kommentar im Fahrtenbuch des AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Alle Gebrauchtwagen-Angebote zum Audi A4 Angebote ansehen s dauert lange. Sehr lange sogar. Erst nach 12.446 Kilometern und 14 verschiedenen Testfahrern findet sich der erste Kommentar im Fahrtenbuch des Audi A4 Avant . Hatte uns der scubablaue Kombi etwa derart schockiert, dass 14 AUTO BILD-Redakteuren die Worte fehlten? Nein, ganz im Gegenteil. Es war wohl eher eine stille Form von Applaus, eine sprachlose Bewunderung. Als Andreas Borchmann am 29. Mai 2017 das "Schweigen" bricht, findet auch er fürs erste Staunen nur wenige Worte: "Großartig, dieser A4 macht den A6 fast überflüssig." Okay, da müssen wir kurz einhaken. Denn der A4 Avant 2.0 TFSI ultra erinnert in Proportionen und Technik an den großen Bruder, doch bei genauerem Hinfühlen ist das Platzangebot nicht " Oberklasse ". Vorn drückt die breite Mittelkonsole dem Fahrer aufs Knie, hinten zwängen Erwachsene sich durch den knappen Türausschnitt. Und im Urlaubsmodus kommt der Kombi mit schlanken 495 bis 1510 Liter Gepäckraum schnell an seine Grenzen. Schauen wir zum Vergleich in den Laderaum des A6 Avant: Kein Zweifel, seine 565 bis 1680 Liter sind familienfreundlicher.

Der A4 macht klar, dass er eher Premium als Packesel ist

Preistreibende Extras: Head-up-Display, Akustikverglasung, Alcantara/Leder-Sitze, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Komfortfahrwerk. Andererseits zieht der A4 so ziemlich alle Register, um seine Mittelklasse-Herkunft vergessen zu machen. Schon der Grundpreis von 41.500 Euro verrät, dass dieser solide, hochwertig ausgerüstete Audi eher Premium als Packesel sein will. Und das ist nur der Anfang. Dazu kommen verlockende Extras wie Head-up-Display , Akustikverglasung in den vorderen Türen, Alcantara/Leder-Tapete für die Sitze, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Komfortfahrwerk mit Dämpferregelung, Matrix-LED-Scheinwerfer, Bang & Olufsen-Soundsystem und, und, und. Außer dem Wohlbefinden an Bord steigt dadurch allerdings auch der Preis. Und zwar auf satte 60.419 Euro – womit wir ganz locker wieder im vornehmen A6-Revier kreuzen. Als der Sommer heraufzieht, erweist sich der A4 in Vollfettstufe jedenfalls als sehr angenehmer Begleiter. Die Klimaautomatik schafft im Knopfumdrehen angenehme Temperaturen, die Sitze verwöhnen mit perfekter Passform, und das Interieur erntet viel Lob. Die Echtzeit-Navigation arbeitet schnell und zuverlässig, und der Fernlichtassistent schaltet so aufmerksam, dass man ihn bald nicht mehr missen möchte.

Unauffällig und entspannt schnurrt der A4 Avant dahin

Technische Daten Motor Vierzylinder, Turbo, vorn längs Hubraum 1984 cm3 Leistung 140 kW (190 PS) bei 4200/min max. Drehmoment 320 Nm bei 1450/min Antrieb Vorderradantrieb Siebengang-DSG Leergewicht 1584 kg Zuladung 476 kg Kofferraum 495–1510 l Spitze 238 km/h Verbrauch 5,3 l S (EU-Mix) Abgas CO2 121 g/km Wenn Assistenten so reibungslos funktionieren, bezweifelt auch niemand ihre Daseinsberechtigung. Das gilt sogar für den gern belächelten Parkassistenten, der den A4 schnell und schadenfrei selbst in kleine Lücken kurbelt. Was heute noch immer keine Selbstverständlichkeit ist. Audi hat dem Bediensystem außerdem ein paar nette Spielereien hinzugefügt wie etwa das virtuelle Cockpit-Display. Alles funktioniert bestens und fügt sich nach kurzer Eingewöhnung wie selbstverständlich in das vertraute Audi-System mit zentralem MMI-Knubbel. Oder sagen wir: fast alles. Ausgerechnet eines der wichtigsten Bedienelemente leistet hier Widerstand: Der Getriebe-Wählhebel rastet ohne spürbare Rückmeldung, man schaut unbewusst nach, ob die Stufen D oder P tatsächlich eingelegt sind. Ansonsten schnurrt der Avant so unauffällig und entspannt dahin, dass die Fahrer wieder in vielsagende Wortknappheit verfallen. "Nahezu perfekt!", fasst Testwagenkoordinator Gunnar Heisch treffend zusammen.

Die S tronic nervt mit ruckendem Anfahren

8,6 Liter verbraucht unser Dauertester im Schnitt, auf unserer Normrunde sogar noch einen Liter weniger. Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 19 (100 %, R 11)* 962 Euro Vollkasko 23 (500 € SB, R 7)* 1380 Euro Teilkasko 23 (150 € SB, R 9)* 147 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 92 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 15/VK 21/TK 22 Kraftstoffkosten für 100.960 km 8669,6 Liter Super (= 8,6 l/100 km) 10.923,70 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 1,5 Liter 34,54 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 30.000 km 582,01 Euro 60.000 km 637,83 Euro 90.000 km 558,49 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 2 Satz Sommerreifen 245/40 R 18 Y Hankook Ventus S1 evo2 1032 Euro 1 Satz Winterreifen 225/50 R 17 W Pirelli Winter Sottozero 3 504 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 03/17 (inkl. Extras) 60.419 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 62.165 Euro Schätzpreis 02/19 29.712 Euro Wertverlust des Testwagens 32.453 Euro * berechnet auf Basis sport 40 TFSI S tronic Gesamtkosten für zwei Jahre auf 100.960 km 19.843,39 Euro Kosten pro km 0,20 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,52 Euro Viel Lob erhält der lebendige, laufruhige Zweiliter-Vierzylinder, dessen 190 PS die 300 Kilometer zu unseren Kollegen nach Berlin in einen Kurztrip verwandeln. Der 2.0 TFSI schafft locker Tempo 220 und mehr. Ein Benziner, der zumindest im Temperament keinen Diesel fürchten muss. Und kein Säufer ist. Im Dauertest (mit hohem Autobahn-Anteil) braucht er 8,6 Liter im Schnitt, auf unserer Normrunde sogar noch einen Liter weniger. Wenn es was zu meckern gibt, dann wieder mal über die S tronic. Das Doppelkupplungsgetriebe nervt mit ruckendem Anfahren und schlechter Dosierbarkeit beim Langsamfahren – das machen die Wandlerautomaten bei BMW und Mercedes eindeutig komfortabler. Auf Langstrecken ist davon nichts zu spüren, dort hält der Audi zudem beeindruckend stur seine Spur.

Die 100.000 Kilometer absolviert der A4 ohne Ausfall oder Schaden