m die einzelnenGerade der aktuelle B9 und sein Vorgänger B8 gleichen sich aufs Haar. Das kann man durchaus als Vorteil sehen, denn so sieht einauch mit einigen Jahren auf dem Buckel nie angestaubt aus. Ein großer Pluspunkt für Gebrauchtwagenkäufer. Die Preise sinken natürlich trotzdem, die günstigsten B9 starten schon bei etwas mehr als 10.000 Euro. Dann allerdings mit magerer Ausstattung und horrender Laufleistung. Dieses Exemplar aus dem Jahr 2017etwas mehr. Dafür ist es keine 100.000 Kilometer gelaufen und mit sparsamem Dieselmotor, Doppelkupplung und anderen Nettigkeiten ausgestattet.

Seine gut 90.000 Kilometer sieht man dem Cockpit des A4 nicht an. Ein Zeichen für wertige Materialien. ©Heycar/Rossel + Scherer Automobil GmbH & Co. KG

Der angebotenescheint ein Vertreter-Auto gewesen zu sein. Er stammt aus erster Hand und hat in drei Jahren laut TachoAn sich nicht viel, in der kurzen Zeit aber doch beachtlich.Dieser schwarze Avant beweist das mit einem Zustand, der dem Inserat und den Bildern zufolge nach Neuwagen aussieht. Der Innenraum sieht nahezu kratzerfrei aus, nicht einmal das Lederlenkrad wirkt speckig.Man nimmt zwar auf Stoffsitzen Platz, und der Fahrer blickt statt des Digitalcockpits auf analoge Uhren. Dafür sind eine Sitzheizung, das MMI-Navigationssystem, Einparkhilfe , eine elektrische Heckklappe, Sportsitze mit Lordosenstütze und die Akustikverglasung an Bord. Das große Assistenzpaket sorgt für die Sicherheit.