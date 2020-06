Audi A4 Avant (B9): Gebrauchtwagen-Test

M

Kosten Unterhalt Testverbrauch 5,4 l D/100 km CO2 143 g/km Inspektion 400-600 Euro Haftpflicht (14)* 467 Euro Teilkasko (23)* 213 Euro Vollkasko (21)* 799 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 190 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 1076 Euro Anlasser (AT) 856 Euro Wasserpumpe (AT) 453 Euro Zahnriemen 350 Euro Hauptschalldämpfer 571 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 751 Euro Bremsscheiben und -klötze 687 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer.

an muss schon sehr genau hinschauen, um die einzelnen Typen voneinander unterscheiden zu können. Seit der Vorstellung des ersten A4 im Jahr 1995 perfektionierten die Ingolstädter eher die stille Evolution als die große Revolution. Was für die einen langweilig wirkt, empfinden andere schlicht als zeitlos. So oder so können sich Gebrauchtkäufer darüber freuen, dass ihr Auto nie richtig alt aussehen wird.Die aktuelle fünfte Version B9, die 2015 erschien, macht sich langsam auf den Höfen der Gebrauchtwagenhändler breit. Am unteren Preisende warten unzählige Kombis mit Diesel und teils horrenden Laufleistungen auf ein neues Zuhause. So auch unser Fotowagen vom Autohus in Bockel. In vier Jahren schrubbte der Vorbesitzer stramme 176.000 Kilometer zusammen. Optisch lässt sich der manhattangraue 2.0 TDI die Strapazen von mehr als vier Erdumrundungen kaum ansehen. Lenkrad, Pedale, Sitze, Schaltknauf – sieht alles eher nach 50.000 Kilometern aus. Ein Eindruck, der auch die Probefahrt übersteht. Mit Xenon, Abstandsradar und Navi sind die wichtigsten Zutaten zum Dauerlaufen auf der Autobahn an Bord, mit 150 PS kann der sparsame TDI auch dank der sehr guten Aerodynamik von 0,26 gut mithalten.