in betrunkener Audi-Fahrer raste mit seinem A4 Avant in Vettweiß (Kreis Düren/NRW) in gerader Linie über einen Kreisverkehr und zerschoss sich dabei die Räder. Statt anzuhalten, setzte er seine nächtliche Suff-Tour auf den Felgen fort – bis er in einen Graben rutschte. Wie die Polizei mitteilte, war der 26-Jährige am Morgen des 1. Juni 2019 um kurz vor 4 Uhr auf dem Weg nach Hause gewesen. Offenbar völlig berauscht, übersah er die bewachsene Verkehrsinsel innerhalb des Kreisverkehrs und pflügte einfach quer darüber.