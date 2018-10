Audi A4, BMW 3er, Mercedes C-Klasse: Gebrauchtwagen-Test

V iel besser geht's kaum – jedenfalls aus Sicht eines Gebrauchtwagenkäufers. Nach dem diese drei Kombis im ersten Leben drei Jahre im Leasing-Einsatz waren, haben sie beinahe zwei Drittel ihres Wertes verloren. Doch dieser Einsatz ist nicht spurlos an den Autos vorbeigegangen. Sowohl der Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mercedes C-Klasse iel besser geht's kaum – jedenfalls aus Sicht eines Gebrauchtwagenkäufers. Nach dem diese drei Kombis im ersten Leben drei Jahre im Leasing-Einsatz waren, haben sie beinahe zwei Drittel ihres Wertes verloren. Doch dieser Einsatz ist nicht spurlos an den Autos vorbeigegangen. Sowohl der A4 mit seinen knapp 100.000 Kilometern als auch 3er und C-Klasse mit fast 150.000 Kilometern haben nach 36-monatiger Leasinglaufzeit überdurchschnittlich viel auf der Uhr. Die schlimmsten Wunden hat der C 220 BlueTec davongetragen. Erstaunlich, wie lieblos der Vorbesitzer mit dem Wagen umgegangen ist. Zahlreiche Kratzer und Kerben finden sich in den Verkleidungsteilen des Kofferraums, hier wurde die Ladung offen sichtlich immer achtlos reingeworfen. Dazu ist der Fahrersitz eingerissen, drei der teuren AMG-Felgen sind zerkratzt und die Unterbodenverkleidung teilweise großflächig beschädigt. Zahlreiche Kratzer am hinteren Stoßfänger komplettieren das schlechte Erscheinungsbild. Die Rückgabe war für den Leasingnehmer eine teure Angelegenheit. Die Verkäufer von Dat Autohus in Bockel haben den Gebrauchtwagenpreis entsprechend niedrig angesetzt, auch weil der Mercedes untypischerweise von Hand geschaltet wird.

15.360 Euro an Zusatzausstattung sind beim 3er an Bord

Der BMW hatte einen Frontalcrash. Erst im gleißenden Neonlicht der Werkstatt offenbart sich das Problem: die unprofessionelle Lackierung der Motorhaube. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: BMW 3er Dass ein Leasingrückläufer mit dieser Laufleistung viel besser aussehen kann, beweist der BMW. Trotz heller Ledersitze wirkt der 320d topgepflegt. Die Liste der aufpreispflichtigen Extras ist bei ihm am längsten, neben Leder, Panoramadach und großem Navi hat der Chef des Vorbesitzers sogar schicke 19-Zoll-Felgen im Doppelspeichen-Design durchgewinkt. Insgesamt 15.360 Euro an Zusatzausstattung sind beim Touring an Bord, der von diesem Trio den höchsten Wertverlust auszuweisen hat. Allerdings gab es hier mal einen Frontalcrash, wie uns der nette Verkäufer mitteilt. Daher schauen wir genau hin. Der Schaden ist sachgemäß repariert worden, zumindest aus technischer Sicht. Im gleißenden Neonlicht der Werkstatt offenbart sich das Problem: die unprofessionelle Lackierung der Motorhaube. Der Lack ist stumpf, ungleichmäßig und zeigt zahlreiche Einschlüsse. Ein typischer Nachteil von Leasingfahrzeugen: Nicht selten wird bei Reparaturen arg gespart. Ein so hochwertiges Auto hätte ein Privatbesitzer niemals derart bescheiden überduschen lassen.

Das MMI ist beim Audi ein echter Stimmungsdämpfer

Von den drei Vierzylinder-Dieseln ist der 2.0 TDI im A4 mit Abstand am besten gedämmt. Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi A4 Der A4 , wie der Mercedes mit Mehrausstattung für knapp 10.000 Euro bestückt, hinterlässt nicht nur auf uns den besten Eindruck. Wenige Tage nach unserem Besuch im Autohus findet der fast makellose Avant einen neuen Besitzer. Eine knittrige Delle im hinteren Seitenteil, ein Kratzer am vorderen Stoßfänger – das war's. Der gute Eindruck bestätigt sich auch bei der Probefahrt. Von den drei Vierzylinder-Dieseln ist der 2.0 TDI mit Abstand am besten gedämmt. Das Doppelkupplungsgetriebe des quattro, für zickiges Anfahren und Schaltruckler bekannt, macht keine Anstalten und verhält sich warmgefahren genauso vorbildlich wie im kalten Zustand. Eine sichere Bank: der Allradantrieb . Aus Kosten- und Verbrauchsgründen würden wir immer den Fronttriebler empfehlen. Doch es ist schon ein Erlebnis, wie schlupflos der quattro auf regennasser Straße loszieht. Ein echter Stimmungsdämpfer ist hingegen das unlogisch wirkende und in die Jahre gekommene MMI. Hier offenbart sich, dass der Audi der Älteste im Bunde ist. Noch im Jahr der Erstzulassung unseres Modells kam die Generation B9 auf den Markt.

Der 320d hat die lautesten Nagelgeräusche zu bieten

In diesem Vergleich gewinnt hier das iDrive des BMW, das mit Abstand am frischesten wirkt. Unsere Prognose: Dieses Infotainmentsystem wird auch in fünf Jahren noch Freude am Bedienen bereiten. Das gilt natürlich auch für den sehr agilen Antrieb, wobei der 320d mit den lautesten Nagelgeräuschen beim Beschleunigen nervt. Die Vierzylinder-Selbstzünder von Mercedes und Audi sind da deutlich besser verpackt. Was alle drei eint: Im Fahrzeugschein steht Euro 6, allerdings nicht 6d-Temp. Das heißt: Sie könnten von möglichen zukünftigen Fahrverboten betroffen sein. Der 3er hat als einziger der drei Testwagen ein Panoramadach. Und das macht sich schon bei Landstraßentempo mit Windgeräuschen bemerkbar. Gebrauchtwagenkäufer sollten zudem bedenken, dass so ein großes Schiebedach zwar schick aussieht, aber stets als kostspielige Problemstelle infrage kommt.

Ab Tempo 160 pfeift's beim Mercedes durch die Windschutzscheibe