Auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt es deutlich mehr A4 Kombis als Limousinen.

dealer Geschäftswagen, beliebte Mittelklasse und solider Dauerläufer: Der Audi A4 erfreut sich einer großen Fangemeinde und ist bei Familienvätern, Sportfans und Außendienstlern gleichermaßen gern gesehen. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt finden sich deshalb viele Exemplare mit überdurchschnittlich hohen Laufleistungen und besonders viele Kombis. Doch auch wer, wird fündig.Unser entdeckter Audi ist eines der ersten Modelle der fünften Generation (Typ B9). Besonderheit war hier, dass erstmals die Stufenhecklimousine sowie auch der Kombi namens Avant zeitgleich erschienen sind., den es ausschließlich mit Allradantrieb gab. Und genau dieser Selbstzünder steckt in unserem A4. Mit diesem Aggregat sprintet der mindestens 1,4 Tonnen schwere A4 in 5,8 Sekunden auf Tempo 100. Trotz dieser Fahrleistungen ist der A4 3.0 TDI sparsam unterwegs und soll nicht mehr als fünf Liter auf 100 Kilometer benötigen. Das damals neu entwickelte Fahrwerk macht den Bestseller von Audi insbesondere auf langen Strecken zum hervorragenden Begleiter. Überdurchschnittlich viel wurde der inserierte A4 jedoch nicht gefahren. Mit einem Kilometerstand von knapp über 80.000 Kilometern liegt er deutlich unter dem Durschnitt, den viele A4 in diesem Zeitraum meist absolviert haben (98.000 Kilometer).