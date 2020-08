Abt bietet sein Upgrade zunächst nur für den A5 45 TDI an. Die Motorisierung hat Audi seit Juni 2020 allerdings nicht mehr im Programm.

Zumindest für denhat Abt bereits eine Leistungssteigerung im Angebot. Das Problem: Audi hat den Sechszylinder-Diesel im Juni 2020. Wer aber einen A5 mit dem 231 PS starken Dreiliter-Aggregat in der Garage stehen hat, der kann sich in Kempten nunabholen. Das maximale Drehmoment steigt von. Wie sich das rund 2800 Euro teure Upgrade auf die Fahrwerte auswirkt, verrät Abt nicht.Bereits in der Mache ist außerdem ein Leistungsplus für den 190 PS starken Vierzylinder-Dieselsowie für den 265 PS starken Benzinermit ebenfalls vier Zylindern. Wer den A5 weiter aufwerten will, der bekommt bei Abt einensowie neuein vier Designs. Mit speziellenlässt sich der Audi zudem um bis zu 40 Millimeter näher an die Straße rücken.