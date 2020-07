it demtrat Audi seinerzeit einen Trend los, inzwischen setzen viele Hersteller auf SUV-ig angehauchte Kombis. Der robuste Look muss aber nicht bedeuten, dass sportlicher Fahrspaß zu kurz kommt. Um das sicherzustellen, legtin Sachen Leistung beim A6 allroad noch mal nach!

Gleich drei Motoren im Audi A6 allroad profitieren von der Leistungsspritze.

Autoteile bei ebay Auspuffanlagen Bremssattel Scheinwerfer Filter Rückleuchten

Abt hat seingleich fürim Audi A6 allroad angepasst. Bei denschraubt Abt an den Variantenund dem. Das Topmodell, das bei der Limousine als S6 TDI firmiert, leistet ab Werk 349 PS und entwickelt 700 Newtonmeter Drehmoment. Abt schraubt die Leistung aufund die Kraft auf. Beim schwächeren Dreiliter-V6-Diesel geht's von 286 PS und 620 Newtonmeter Drehmoment auf. Auch beim Benzinerlegt Abt nach: Der ebenfalls drei Liter große Sechszylinder leistet nach der Abt-Kurund stemmtDrehmoment auf die Kurbelwelle, die Serienversion bringt es auf 340 PS und 500 Newtonmeter.Wer der gesteigerten Kraft auchverleihen will, der kann der Abgasanlage mit derauf die Sprünge helfen – zumindest bei den Export-Versionen. Auf die Straße bringt Abt die Power wie üblich mit, die in diversen Designs erhältlich sind.