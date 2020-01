Der besticht zunächst einmal mit seinem offenbar hervorragenden. Derin der Farbe Aviatorblau glänzt im Licht der Kamera. Auf dem Hof des Händlers nebenan geparkte Fahrzeuge spiegeln sich ohne Störungen in den Flanken des Ingolstädters. Seine Schnauze zeigt keine Steinschläge oder sonstige Gebrauchsspuren, die Alufelgen keine Kratzer oder Parkrempler. Diedatiert auf den, auf dem Tacho stehenLaufleistung. Der Zweiliter-Diesel hatund schafft dankdie Euro-6-Norm. Das nimmt den Audi von etwaigen Diesel-Fahrverboten aus und macht ihn auch für Großstädter interessant.hatte der Audi laut Annonce keine, alswar er ebenfalls nicht im Einsatz, in den Papieren istaufgeführt.

Denbei AUTO BILD absolvierte einmit nur einem Defekt. Ein undichter Abgaskrümmer sorgte für ein lautes Verbrennungsgeräusch. Der Karosserie und dem Innenraum waren die Laufleistung nicht anzusehen, am Ende des Tests wirkte der A6 so frisch wie am ersten Tag. Einesollte klären, ob es im Innenraum des inserierten A6 zirpt oder knistert. Mit diesem Problemchen kämpfen viele aufwändig gedämmte Autos. Dienerven aber höchstens, sie richten keinen Schaden an. Mit den wenigen dokumentierten Schwierigkeiten des A6 4G hat das Exemplar in der Anzeige nichts zu tun. Rückrufe betrafen den, den Dreiliter-Benziner und Autos mit dem Automatikgetriebe