Gebrauchter Audi A6 Avant 38.919 € Audi A6 3.0 TDI Avant quattro S line Massagesitze, Diesel 98.346 km 235 kW (320 PS) 05/2017

erOrdentlich konfiguriert mit feiner Ausstattung und dickem Diesel unter der Haube ist der Ingolstädter wie geschaffen für ausgedehnte Autobahnetappen. Nach drei Jahren und etwa 100.000 Kilometer landen solche Autos dann als vernünftig eingepreiste Gebrauchtwagen ein weiteres Mal beim Händler.Mit 98.346 Kilometern auf dem Tacho steht er jetzt für 38.919 Euro bei einem Händler in Osnabrück (Niedersachsen).DerDie Überarbeitung brachte neben einer neuen Leuchtgrafik und dynamischen Blinkern auch angepasste Schürzen. Die fallen bei diesem Exemplar dank "S-Line-Paket" etwas sportlicher aus. Neben der Perleffekt-Lackierung in "Classic Rot" sind die S-Line-Features ein erstes Indiz dafür, wie viel Geld in diesemversenkt wurde. Das wird vor allem im Innenraum deutlich: Leder in verschiedenen Brauntönen und Wurzelholz,Hinzu kommen ein Panoramadach, Matrix-LED-Scheinwerfer, ein Nachtsichtsystem, ein Head-up-Display und das "Bang & Olufsen"-Soundsystem für damals schlappe 6000 Euro.