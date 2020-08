Audi A6 Avant (C7): Gebrauchtwagen-Test

Kommt es zu Defekten, kann es richtig teuer werden

anno 2014 schlug allein die Sonderausstattung für den 2.0 TDI ultra mit mehr als 23.000 Euro zu Buche. Und die ist zum Glück immer noch an Bord und – noch viel wichtiger – voll einsatzfähig: Kommt es doch zu Defekten, kann der Spaß bei einigen Komponenten allerdings richtig teuer werden. So suchen Besitzer im Netz oft verzweifelt nach einer Reparaturmöglichkeit für die LED-Scheinwerfer, nachdem sie der Kostenvoranschlag der Technische Daten Audi A6 Avant 2.0 TDI ultra Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1968 cm³ Leistung 140 kW (190 PS) bei 3800/min Drehmoment 400 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 226 km/h 0–100 km/h 9,2 s Tank/Kraftstoff 73 l/Diesel Getriebe/Antrieb 7-Gang-Doppelk./Vorderrad L/B/H 4943/1874/1461 mm Kofferraumvolumen 565-1680 l Leergewicht/Zuladung 1803/552 kg Der vom Autohus in Bockel bei Bremen angebotene Kombi kostet knappe 17.000 Euro, Navi, Touchpad, Parkassistent, Bluetooth-Kopplung, sensorgesteuerte Heckklappe, adaptives Fahrwerk mit Liftfunktion und die automatischen LED-Scheinwerfer – alles haben wir getestet und keine Fehler gefunden. Fachbetriebe können zwar die Scheinwerfer öffnen, Kontaktstellen der Verkabelung überprüfen, Feuchtigkeit verbannen und die Gläser neu abdichten. Einzelne Leuchtmodule lassen sich aber leider nicht tauschen.

Das Doppelkupplungsgetriebe gibt wenig Anlass zur Sorge

Cockpit und Sitze sind beim Testwagen fast ohne Abnutzungsspuren. Der schlechte Ruf des Doppelkupplers hält sich zwar hartnäckig, gerechtfertigt ist das aber nicht unbedingt. Unser ähnlich motorisierter Dauertest-A6 hatte übrigens eine Handschaltung, die über die gesamte Testdistanz einen guten Job verrichtete – auch damit lässt es sich im Oberklasse-Kombi also gut leben. Leben muss man bei frontgetriebenen A6 leider auch mit Traktionsproblemen bei Nässe. Schon bei geringem Leistungseinsatz winseln die Pneus an der Vorderachse nach Grip, was nicht zu den Komfortansprüchen in dieser Fahrzeugklasse passt, auch wenn es "nur" ein Kosten Unterhalt Testverbrauch 6,1 l D/100 km Inspektion 280-500 Euro Haftpflicht (17)* 561 Euro Teilkasko (23)* 147 Euro Vollkasko (23)* 829 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 238 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 806 Euro Anlasser (AT) 973 Euro Wasserpumpe (AT) 535 Euro Zahnriemen 611 Euro Nachschalldämpfer 578 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 1025 Euro Bremsscheiben und -klötze 797 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1 (zum Kfz-Versicherungsvergleich); **Preise inklusive Arbeitslohn und 16 Prozent Umsatzsteuer. Wenig Anlass zur Sorge gibt hingegen das Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen. Es verhielt sich bei der Testfahrt so unauffällig, dass uns erst bei der Datenrecherche am Schreibtisch auffiel, dass im Testwagen kein Wandler verbaut war. Tatsächlich gab es die achtstufige Tiptronic nur für die über 300 PS starken V6 TDI. Gebrauchter ist.

Keine Blöße gibt sich der Audi in Sachen Komfort

In Sachen Komfort gibt sich der A6 sonst aber keine Blöße. Das niedrige Geräuschniveau ist zuweilen irreführend, zum Beispiel wenn man eben noch überlegt, ob die 190 PS für so einen großen Kombi wirklich ausreichen, dann aber verdutzt erkennt, dass die Tachonadel schon die 220-km/h-Marke küsst. Einen Makel finden wir dann doch: das Lenkrad steht bei Geradeausfahrt leicht schief nach rechts. Keine Fertigungstoleranz, sondern Indikator für ein Problem am Fahrwerk. Bei Gaswegnahme zieht der Avant merklich nach rechts, was auf verschlissene Spurstangenköpfe oder Traggelenke hindeutet. Hier schwächelt der Audi auch gelegentlich beim TÜV. Sonst ist die Vorstellung des A6 aber vor allem eins: souverän!

Fazit: Keine Frage, der A6 ist nicht nur ein feiner, sondern auch ein ganz solider Typ. Verlockende Sonderausstattung birgt aber Stoff für teure Defekte. Möglichst Autos mit zurückhaltender Ausstattung bevorzugen, das ist langfristig günstiger. Gebrauchter Audi A6 Avant im Test zur Galerie Keine Frage, derist nicht nur ein feiner, sondern auch ein ganz solider Typ. Verlockende Sonderausstattung birgt aber Stoff für teure Defekte. Möglichst Autos mit zurückhaltender Ausstattung bevorzugen, das ist langfristig günstiger.