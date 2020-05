Im Innenraum kommen natĂŒrlich Einzelsitze fĂŒr die zweite Reihe zum Einsatz.

Der A8 L Security wiegt mit 3875 Kilo fast doppelt so viel wie das 1955 Kilo schwere regulĂ€re Modell. Wegen des enormen Zusatzgewichts mussten Achsen, Querlenker, DĂ€mpfer und Bremsen ĂŒberarbeitet und teilweise neu entwickelt werden.. Dazu gehört ein Löschsystem. Dessen DĂŒsen finden sich am Unterboden, an den RadkĂ€sten, am Tank und unter der Motorhaube. Die Elektronik fĂŒr die Gegensprechanlage plus Zusatzbatterie sind in eine Panzerkiste verpackt, die in den Kofferraum integriert ist.