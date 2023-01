Während gerade das geliftete und in Q8 e-tron unbenannte Nachfolgemodell präsentiert wurde, gibt es den Ur-Stromer trotz des damals sehr hohen Anschaffungspreises auf dem Gebrauchtwagenmarkt besonders günstig. Mit ein wenig Glück findet man auch ein Exemplar, das kaum Kilometer abgespult hat, so wie dieser e-tron in Esslingen (Baden-Württemberg).