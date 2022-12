Audi Q8 e-tron mit verbesserter Hochvoltbatterie

Der Sportler ist der SQ8 e-tron. Auch seine Batterie leistet 106 kWh (netto), aber er wird von drei E-Motoren angetrieben. Wie bei den Brüdern werkelt einer an der Vorderachse, zwei sitzen jeweils am rechten und linken Hinterrad. In Summe gehen hier im Boost 503 PS an den Start, und mit einem maximalen Drehmoment von 973 Newtonmetern geht dann auch richtig die Post ab. In 4,5 Sekunden ist der Sprint auf Tempo 100 abgeschlossen, abgeregelt 210 km/h sind in der Spitze drin.

Der Segen der drei Motoren

Was für den Sportler spricht, sind die zwei überarbeiteten Einzelmotoren am Heck. Hier gibt es nicht nur einen schnöden Allradantrieb, sondern die Kraft kann bedarfsgerecht und vor allem spürbar über ein ausgeklügeltes elektrisches Tourque Vectoring in maximal fünf Millisekunden an jedes einzelne Rad verteilt werden. In schnell gefahrenen Kurven ein echtes Plus. Die Frage ist nur: Wann feuert man mit 2,6 Tonnen so ums Eck? Das dürfte in der Regel die Ausnahme bleiben.