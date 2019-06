P

einlicher Filmfehler? Es gab Spott und Hohn als bekannt wurde, dass der eigentlich Audi e-tron GT im Film "Avengers Endgame" mit einemum die Kurve kommt. Wer sich mit Motoren auskennt, der wird als Zuschauer des Blockbusters in besagter Szene. Der Klang ist, eine Mischung aus dröhnendem Verbrenner und surrendem Elektromotor. Und wie Audi auch schon in einem Statement mitteilte, ging es darum, einen emotionalen Sound für den Film zu kreieren. Und so fern von der Realität ist dieses Geräusch nicht.Denn die EU schreibt vor, dass bei allen E-Auto-Entwicklungen. Diese Geräusche sollenbis 20 km/h klingen.Sicherlich wird Audi in seiner Produktion für die Serienversion des e-tron GT (2020) bereits einen Sound berücksichtigt haben, vielleicht auch in mehreren Varianten. Wäre dann nicht verwunderlich, wenn das Serienmodell wie in "Avengers Endgame" bollernd, aber nicht schnell um die Ecke kommt.