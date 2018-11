Auf der LA Auto Show (30. November bis 9. Dezember 2018) präsentiert Audi ein sportlich-elegantes viertüriges Elektro-Coupé: den e-tron GT (auf der E-Plattform des Porsche Taycan entstanden). Noch handelt es sich um ein Showcar, die ersten Serienautos sollen Anfang 2021 ausgeliefert werden. Gebaut wird der GT von der Audi Sport GmbH. Die Grundform erinnert an die coupéhaften Sportbacks der Marke, aggressive Linien in der Karosserie lassen die Studie allerdings weniger bieder und angepasst wirken. Möglich macht diese Gestaltung die neue Flachbodenarchitektur, die für einen sportlich-niedrigen Schwerpunkt sorgt. Mit 590 PS und dem – typisch für Elektroautos – sofort verfügbaren Drehmoment soll der e-tron GT Fahrleistungen wie ein Sportwagen vorweisen. Quattro-Antrieb und Torque Vectoring sind gesetzt. Der Einstiegspreis soll unter 100.000 Euro liegen.

Der Innenraum mit dem sechseckigen Lenkrad sieht noch sehr nach Studie aus. Der e-tron GT hat vier Einzelsitze, die eine Balance zwischen Sportlichkeit und Komfort zu suchen scheinen. Erster Sitzeindruck von AUTO BILD: Dieser Audi ist nur 1,38 Meter hoch – und trotzdem sitzen selbst große Menschen gut zwischen dem Akku im Wagenboden und dem flachen Dach.

Der e-tron GT Concept verfügt über zwei elektrische Synchronmotoren, je einen an der Vorder- und an der Hinterachse, die zusammen 590 PS erzeugen. Mit dem Allradantrieb quattro und Torque Vectoring soll das System für optimale Traktion und das erwünschte Maß an Schlupf sorgen. Eine Allradlenkung sorgt für Agilität und Präzision in Kurven. Der e-tron GT concept soll nur 3,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h benötigen und ist in knapp zwölf Sekunden bei Tempo 200. Zugunsten der Reichweite wird die Höchstgeschwindigkeit bei 240 km/h abgeregelt.