Design-Paket, große 19-Zöller, gelber Lack: So macht der Audi Q2 ordentlich was her!

Kein Leder, keine Automatik, kein Navi: Die Ausstattung des Q2 ist überschaubar.

Der vegasgelbedes Audi-Zentrum Trier hat das aufpreispflichtige design-Paket an Bord, das ausschließlich optische Aspekte umfasst. So trägt der Audi eine Kontrastlackierung in Manhattangrau und auch das sogenannte Blade an der C-Säule ist im gleichen Farbton lackiert. Im Innenraum gibt es kein Leder, sondern Sitzbezüge in schwarz/grauen Stoff.