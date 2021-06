unverbindlichen, mehrmonatigen Testfahrt mit dem flexiblen Auto-Abo. Nach der Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten kann der schicke Audi ohne Angabe von Gründen monatlich zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo oft teurer als das Leasing, dafür aber auch deutlich flexibler. So sind in den monatlichen Raten bereits alle Kosten wie Zulassung, Im boomenden Segment der Kompakt-SUVs gehört der Audi Q3 ohne Zweifel zu den beliebtesten Modellen. Dass der Ingolstädter eine gelungene Mischung aus Alltagstauglichkeit und Luxus verkörpert, können Sie jetzt einfach selbst erfahren. Und das, ohne den stolzen Kaufpreis von mindestens 35.450 Euro hinzublättern. Besonders einfach ist der Weg zurmit demNach der Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten kann der schicke Audi ohne Angabe von Gründen monatlich zurückgegeben werden. Im direkten Vergleich ist das Auto-Abo oft, dafür aber auch deutlich. So sind in den monatlichen Raten bereits alle Kosten wie Zulassung, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Steuer, Service und Wartung enthalten – selbst die zur Jahreszeit passenden Reifen sind inklusive. Nur für die Tankkosten muss der Fahrer selbst aufkommen.

Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) wartet derzeit ein Audi Q3 35 TFSI auf seinen Einsatz. Wer diesem Angebot nicht widerstehen kann oder will, der sollte monatlich mindestens 573,90 Euro bereithalten. Auf die dreimonatige Mindestlaufzeit gerechnet kostet die ausgedehnte Q3-Probefahrt also weniger als 1800 Euro. Besonders angenehm am Auto-Abo bei ViveLaCar: Weitere Kosten und versteckte Gebühren gibt es nicht. Derzeit kostet sogar die deutschlandweite Lieferung nur einen Euro zusätzlich.

Audi Q3 im Auto-Abo mit 2400 Kilometern inklusive

800 Kilometer pro Monat enthalten. Für den Fall, dass man einmal mehr benötigt, bietet ViveLaCar die Möglichkeit, flexibel aus einem von insgesamt vier unterschiedlichen Paketen zwischen 800 und 2500 Kilometern pro Monat zu wählen. Je mehr Freikilometer inkludiert sind, desto teurer wird die monatliche Rate allerdings. Bei 1250 Kilometer im Monat fallen für den Q3 bereits 639,90 Euro an, das zweitgrößte Paket XL mit 1500 Freikilometern schlägt mit 679,90 Euro monatlich zu Buche. Ein großer Vorteil des Auto-Abos im Vergleich zum Leasing: Die Kilometer-Pakete können monatlich gewechselt werden und garantieren so eine ausgesprochene Flexibilität.

