er Audi Q7 der ersten Generation ist ein Monstrum von Auto.Neu war das Premium-SUV richtig teuer. Inklusive Zusatzausstattung standen im Jahr 2013 knapp 70.000 Euro auf dem Preisschild.Dass das Ingolstädter Edel-SUV so günstig ist, kommt allerdings nicht von ungefähr.Hinter dem mächtigen Single Frame-Grill dieses Audi Q7 stecktBei gemächlicher Gangart sind sogar acht Liter drin. Das ist durchaus bemerkenswert, denn der Allradler bringt knapp 2,4 Tonnen auf die Waage! Das hohe Gewicht bringt einen hohen Verschleiß mit sich. Die Vorderreifen halten selten länger als 20.000 Kilometer, und die Bremsen müssen in der Regel nach etwa 50.000 Kilometern getauscht werden. Bis auf den erhöhten Verschleiß ist der Q7 aber äußerst haltbar und robust, die wirklich teure Technik hält.Die werden zwar meist gut gewartet, pfleglichen Umgang durch die Mietkunden erfahren sie aber in der Regel nicht.