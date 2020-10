ie gute Nachricht zuerst: Neben derhat der Audi Q7 der ersten Generation weitere willkommene Stärken. Denn er profitiert von seiner späten Geburt. Bei seinem Debüt im Jahr 2006 konnten VW Touareg und Porsche Cayenne bereits vier Jahre lang ihre, vor allem das Gezicke der Elektronik. Schließlich basiert der ersteweitgehend auf der Technik der beiden Konzernbrüder. Die Unterschiede: konsequenter Verzicht auf eine Geländeuntersetzung (die gab es nur bei) sowie mehr Platz im Innen- und Kofferraum durch um 15 Zentimeter verlängerten Radstand und um insgesamt 30 Zentimeter mehr Außenlänge. Nur für denwar deshalb auch eine dritte Sitzreihe lieferbar – gegen Aufpreis natürlich und nicht tauglich für erwachsene Mitreisende.Trotzdem, die große Reise liegt dem satt liegenden undauch heute noch, selbst wenn er bereits über zehn Jahre alt ist und 200.000 Kilometer hinter sich hat. Eindieser Generation fühlt sich nie sportlich an, sondern stets beruhigend-gewichtig, auch wenn nur ein Sechszylinder unter der Haube sitzt statt des satten 4,2-Liter-V8-Diesel oder gar des.Der wurde damals hierzulande nur selten verkauft, wohl aber in östlicher liegenden Ländern gerne genommen. Seine 1000 Nm Drehmoment beeindrucken auch heute noch. Doch selbst mit dem zahmeren Dreiliter-V6-Turbodiesel ist dieserder ersten Generation ein hochkomplexes Statement der Technik der Ingolstädter Ingenieure und ihres patriarchalischen Häuptlings Ferdinand Piëch.

Unser Rat: 2000 bis 4000 Euro sollte man für etwaige Reparaturen des Q7 stets in der Hinterhand haben.

Technik Allradantrieb permanent über selbstsperr. Zentraldiff. Kraftverteilung v:h 40:60 Traktionshilfen el. Schlupfregelung durch Bremseingriff v+h Geländeuntersetzung - Aufbauweise selbsttragend, Stahlblechkarosserie L/B/H 5086/1983/1737 mm Bodenfreiheit 170-245 mm (bei Luftfederung) Tankinhalt 100 l Anhängelast gebr./ungebr. max. 3500/750 kg Kofferraumvolumen 775-2035 l

Und. Die laufenden Kosten darf man auf keinen Fall unterschätzen. 2000 bis 4000 Euro sollte man immer in einem verschwiegenen Nebenfach seines Portemonnaies bevorraten. Und nicht besonders irritiert sein, wenn die Scheine dann auch tatsächlich mal herausgeholt werden müssen.beim. Das fängt mit harmlos scheinenden Baugruppen wie dem Scheibenwischer an, dessen Gelenke mangels Schmierung gerne festgehen, was dann das überforderte Antriebsrad des sehr kräftigen Wischermotors ruiniert. Das große Panorama-Glasschiebedach ist samt elektrischer Betätigung auch eine überraschend große Baustelle. Gerne bewegt es sich schief, oder der Wasserablauf funktioniert nicht. Hat dereinen schlüssellosen Zugang, sind gerne die dafür zuständigen Antennen an den Türgriffen defekt.