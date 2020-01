Auf den Bildern macht der in Daytonagrau Perleffekt lackierte Q7 einen sehr gepflegten Eindruck und lockt mit einer absoluten Top-Ausstattung.Zusätzlich sind mehrere Assistenzsysteme, eine elektrisch ausklappbare Anhängerkupplung, Standheizung , Alcantara-Dachhimmel, S line innen und außen, 20-Zoll-Felgen, Carbon-Zierleisten und, und, und an Bord.

Trotz über 140.000 Kilometern wirkt der Innenraum sehr gepflegt, die Sitze sind nicht durchgesessen.

Klingt verlockend, aber Vorsicht vor den Unterhaltskosten! Die erste Generation des Audi Q7 (interner Baucode 4L) wurde zwischen 2005 und 2015 in Bratislava gebaut und bekam im Frühjahr 2009 ein Facelift, das unter anderem an neuen Scheinwerfern und Rückleuchten zu erkennen ist.So beschleunigt der knapp 2,5 Tonnen schwere Q7 in flotten 6,4 Sekunden auf 100 km/h und soll über 240 km/h schnell sein. Dabei schafft der Motor die Abgasnorm Euro 5 und soll mit optimistisch berechneten 10 Litern Diesel auf 100 Kilometer auskommen. Nur zwischen Ende 2008 und Frühjahr 2012 wurde der Q7 mit dem mächtigen 6,0-Liter-Zwölfzylinder-Diesel mit 500 PS und 1000 Nm angeboten. Der V12 TDI gilt als echtes Kostengrab aber auch der kleinere Q7 4.2 TDI kann ins Geld gehen.