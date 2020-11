Leichte Gebrauchsspuren sind zu sehen, das ist bei über 140.000 Kilometer aber normal. ©Audi Zentrum Wuppertal GmbH/heycar

Q7

Q7

Q7 4M

Frühe Black Friday-Deals Goodyear 75522 Drehmomentschlüssel Preis: 74,99 Euro Angebotspreis*: 45,31 Euro TomTom GO 6200 Preis: 379,00 Euro Angebotspreis*: 239,00 Euro Mannesmann Steckschlüssel- und Bitsatz Preis: 39,95 Euro Angebotspreis*: 14,99 Euro Dino Kraftpacket Starthilfegerät Preis: 139,99 Euro Angebotspreis*: 92,78 Euro *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder *Angebotspreis für Amazon-Prime-Mitglieder

ImIn Sachen Zusatz-Ausstattung sieht es bei diesem Exemplar nicht üppig aus, ein paar nette Extras sind aber an Bord. Die S-Line bringt Sportsitze, Sportlenkrad und Alcantara-Bezüge mit.Der Preis kletterte so auf einst knapp 79.000 Euro. Dersteht bei einer Audi-Vertretung in Wuppertal und stammt aus erster Hand. Die 142.255 Kilometer Laufleistung sind knackig, aber vertretbar, zumal das SUV unfallfrei und scheckheftgepflegt sein soll. Beim Kauf gibt es frischen TÜV und ein Jahr Garantie dazu. Alles in allem ist der aufgerufene Preis von 30.899 Euro mehr als fair und macht diesen Audi zum mit Abstand günstigstenauf dem AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt!